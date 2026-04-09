Chiếc phao cứu sinh “lạ” treo trước tiệm sửa xe bên bờ kênh

Nhiều năm qua, người dân thôn Nghĩa Lâm (xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) gọi tiệm sửa xe nằm bên bờ kênh Thạch Nham của anh Nguyễn Văn Cảnh (42 tuổi) là trạm cứu nạn. Trước cửa tiệm có chiếc phao cứu sinh và nhiều áo phao được anh Cảnh treo ngay ngắn.

“Có nhiều người đã rơi xuống dòng kênh trước nhà nên tôi trang bị phao cứu sinh và áo phao để sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố. Đoạn kênh này rất sâu, nước chảy xiết nên mình phải để phao ở nơi có thể lấy một cách nhanh nhất, vì chỉ cần chậm một chút thì khó lòng cứu được người gặp nạn”, anh Cảnh chia sẻ.

Anh Cảnh treo phao cứu sinh trước cửa tiệm sửa xe để sẵn sàng ứng cứu người gặp nạn (Ảnh: Quốc Triều).

Ngôi nhà của anh Cảnh nằm sát bờ kênh Thạch Nham. Khoảng sân phía trước được anh tận dụng làm nơi sửa xe. Đoạn kênh này có chiếc cầu nhỏ, người qua lại khá đông đúc. Trong khi đó bờ kênh không có rào chắn nên nhiều người đã gặp tai nạn.

Đoạn kênh trước nhà anh Cảnh sâu khoảng 3m, nước chảy xiết. Những người không may rơi xuống kênh sẽ bị cuốn trôi rồi nhấn chìm rất nhanh. Thời gian ứng cứu người gặp nạn chỉ tính bằng giây, bằng phút, nếu chậm trễ nạn nhân có thể sẽ tử vong.

Thời gian đầu khi phát hiện người gặp nạn, anh Cảnh phải lao xuống nước để ứng cứu. Hành động này khiến việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn, bản thân anh cũng đối mặt với nguy hiểm. Về sau, anh trang bị phao cứu sinh và áo phao để trước cửa tiệm sửa xe. Nhờ những vật dụng này mà anh đã giúp nhiều người thoát chết.

“Tôi làm nghề sửa xe ở đây đã 20 năm. Từ đó đến nay tôi đã cứu được 10 người bị rơi xuống kênh”, anh Cảnh chia sẻ.

Anh Cảnh đã cứu được 10 người bị rơi xuống dòng kênh trước nhà (Ảnh: Quốc Triều).

Theo anh Cảnh, khi còn nhỏ anh từng chứng kiến cha mình cứu nhiều người đuối nước. Cha anh phải chấp nhận nguy hiểm, vật lộn với dòng nước để đưa người bị nạn lên bờ.

“Hồi đó cha tôi không có áo phao, phao cứu sinh mà vẫn lao xuống nước cứu người. Bây giờ tôi có đầy đủ trang bị nên đâu thể ngó lơ khi thấy người gặp nạn”, anh Cảnh nói thêm.

Lần cứu người gần nhất của anh Cảnh là vào ngày 30/3. Sáng hôm đó anh Cảnh loay hoay sửa chiếc xe máy cho người hàng xóm bất ngờ nghe tiếng kêu cứu. Bỏ dở công việc, anh vội vã lao ra đường nhìn xuống dòng kênh trước nhà.

“Lúc này có một cháu bé rơi xuống kênh đang bị nước cuốn trôi. Tôi vội lao vào nhà lấy phao cứu sinh quăng cho cháu. Thấy cháu đã bám được vào phao nên tôi lấy một sào tre để kéo vào bờ”, anh Cảnh cho biết.

Anh Cảnh (thứ hai từ phải qua) được UBND xã Phước Giang tuyên dương, khen thưởng vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước (Ảnh: UBND xã Phước Giang).

Theo ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang, đoạn kênh Thạch Nham chảy qua địa bàn xã Phước Giang rất sâu. Bờ kênh trở thành đường giao thông với hàng trăm người qua lại mỗi ngày. Do bờ kênh không có rào chắn nên rất nhiều người đã gặp nạn.

“Nhiều trường hợp rơi xuống kênh đã được người dân địa phương ứng cứu kịp thời. Riêng anh Cảnh đã cứu được 10 người gặp nạn trên kênh Thạch Nham. Lần gần nhất là vào ngày 30/3, anh đã cứu cháu bé 15 tuổi. Chính quyền địa phương đã tuyên dương, khen thưởng anh Cảnh”, ông Thiện cho biết thêm.