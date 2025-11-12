"Đèn đang xanh thì nhảy vàng", ai chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn?

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước việc đèn tín hiệu đang xanh bất ngờ chuyển vàng, hoặc đang đỏ lại chuyển xanh khi tham gia giao thông trên đường. Nhiều lái xe cho biết họ lo lắng bị phạt nguội oan. Một số tài xế còn chia sẻ hình ảnh, video ghi lại hiện tượng tương tự.

Theo Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội), hiện tượng đèn đang xanh bất ngờ chuyển vàng hoặc đang đỏ chuyển xanh (khi vẫn còn giây đếm) là do quá trình chuyển chu kỳ đèn.

Cụ thể, vào các khung giờ cao điểm buổi sáng (6h-8h30) và buổi chiều (16h30-19h), hệ thống đèn tín hiệu sẽ chuyển chu kỳ từ thấp điểm sang cao điểm và ngược lại. Vị cán bộ CSGT khẳng định, tài xế sẽ không bị xử phạt nguội nếu gặp tình huống này.

Người dân thắc mắc việc đèn tín hiệu giao thông đang còn 10 giây xanh thì bất ngờ nhảy sang vàng (Ảnh minh họa: Trần Thanh).

Tuy nhiên, lời giải thích trên lại khiến nhiều người dân băn khoăn, lo lắng hơn là yên tâm. Bởi theo họ, dù không bị phạt, nhưng rủi ro tai nạn mới là điều đáng lo hơn cả, khi đèn còn 10 giây xanh mà bất ngờ chuyển vàng, người lái xe dễ giật mình phanh gấp, dẫn đến va chạm liên hoàn.

“Việc đèn báo còn 10 giây mà bất ngờ chuyển đỏ, nếu người điều khiển phanh gấp gây tai nạn thì ai chịu trách nhiệm? Dân sai thì dân chịu phạt, vậy đèn nhảy sai thì CSGT có chịu trách nhiệm không?”, độc giả Trần Mạnh Linh băn khoăn.

Cùng chung lo ngại, bạn đọc Hùng Lê cho rằng lời giải thích của cơ quan chức năng chưa hợp lý.

“Đang đèn xanh còn 10 giây, người đi xe nhìn số để đi, mà đột nhiên chuyển vàng phải phanh gấp, chẳng may xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?”, bạn đọc đặt câu hỏi.

Không chỉ lo sợ tai nạn, anh Bắc Việt còn băn khoăn nếu chẳng may bị camera ghi lại trong khoảnh khắc đèn “lỗi chu kỳ” thì sẽ bị xử phạt ra sao?

“Giả sử người dân bị phạt nguội trong trường hợp này thì lấy đâu bằng chứng để giải thích? Có phải ai cũng biết sẽ bị phạt mà lưu lại video đâu”, anh nói.

Theo anh Quyền Lưu, chưa cần bàn tới việc bị phạt hay không, song tín hiệu đèn như vậy đang vô tình gây nguy hiểm, bất tiện cho việc lưu thông.

Bạn đọc Mai Văn Chương nêu quan điểm: “Chúng tôi tuân thủ luật giao thông, nhưng nếu lỗi tại đèn tín hiệu mà xảy ra va chạm thì ai chịu trách nhiệm? Trước khi sửa hệ thống đèn, những ngã tư nào không đảm bảo an toàn nên ngắt hẳn để điều chỉnh lại. Làm ổn rồi hãy vận hành, dân sẽ không phàn nàn nữa”.

Bạn Đỗ Trường kể bản thân cũng gặp lỗi đèn tương tự: “Tháng trước, tôi cũng gặp tình trạng như vậy. Đang đèn xanh hơn 20 giây, chạy ra giữa ngã tư thì thấy đèn đối diện chuyển sang đỏ lừ, không biết mình có vượt đèn đỏ hay không. Lúc đó mới 5h, đường còn vắng mà tôi vẫn thấy sợ”.