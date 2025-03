Đất thuộc hành lang giao thông có được cấp sổ?

Luật sư Nguyễn Thanh Phong, Công ty Luật TNHH Pháp Trị cho biết, căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Luật Đường bộ 2024 quy định: "Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài phần đất để bảo vệ, bảo trì đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm tầm nhìn xe chạy và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh".

Hiểu đơn giản thì đất thuộc hành lang giao thông là phần đất dọc bên đường giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông khi di chuyển không bị che khuất tầm nhìn. Căn cứ khoản 3 Điều 9 Luật Đất đai năm 2024, đây là đất được sử dụng vào mục đích công cộng.

Về việc cấp sổ đỏ với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng theo Điều 97 Nghị định 102/2024/NĐ-CP, người sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực được cấp sổ đỏ với trường hợp đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. Cụ thể gồm:

Trường hợp người sử dụng đất đã sử dụng đất hành lang an toàn giao thông trước khi Nhà nước công bố, cắm mốc xác định diện tích đó thuộc hành lang bảo vệ thì cần công nhận quyền sử dụng đất của người sử dụng đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất căn cứ điểm b khoản 1 Điều 97 Nghị định 102/2024/NĐ-CP. Và khi nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định

Một công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông (Ảnh minh họa: Quốc Triều).

Trường hợp người sử dụng đất lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trước ngày 01/7/2014, được xác định là có vi phạm pháp luật về đất đai theo khoản 1 Điều 139 Luật Đất đai năm 2025 thì:

Nếu lấn chiếm sau khi nhà nước công bố, cắm mốc xác định hành lang bảo vệ thì sẽ thu hồi đất để trả lại cho công trình mà không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích đất đã lấn, chiếm.

Nếu lấn chiếm nhưng nay nhà nước điều chỉnh quy hoạch diện tích lấn chiếm không thuộc hành lang bảo vệ nữa thì nhà nước sẽ xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, khoản 11 Điều 8 Thông tư 10/2024/TT-BTNMT nêu rõ, trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn thể hiện: "Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn … (ghi tên của công trình có hành lang bảo vệ; khu vực bảo vệ, vành đai an toàn)";

Đồng thời, sơ đồ thửa đất thể hiện trên Giấy chứng nhận cũng ghi nhận rõ mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình có liên quan đến thửa đất cụ thể: Chỉ giới quy hoạch được thể hiện bằng đường nét chấm liên tục và mũi tên chỉ hướng phạm vi quy hoạch; chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình được thể hiện bằng đường nét 3 chấm xen kẽ nét đứt và mũi tên chỉ hướng phạm vi hành lang an toàn. Mốc giới quy hoạch, mốc giới hành lang an toàn được thể hiện bằng dấu chấm đậm. Ghi chú tên của đường chỉ giới quy hoạch, chỉ giới hành lang an toàn tại vị trí thích hợp trên sơ đồ.

Tuy nhiên, có một điều người sử dụng đất phải lưu ý là quyền sử dụng đất đối với phần đất này sẽ bị hạn chế và tuân thủ điều kiện như: Bảo đảm an toàn công trình đường bộ và công trình khác trong hành lang an toàn đường bộ; Không che lấp báo hiệu đường bộ, không ảnh hưởng đến tầm nhìn xe chạy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Bảo vệ cảnh quan, môi trường theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng có thể được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Trên sổ đỏ được cấp thể hiện rõ thông tin thửa đất thuộc hành lang an toàn giao thông và bạn sẽ có quyền sử dụng hạn chế đối với phần diện tích đất này.