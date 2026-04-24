Xe tải sụt hố trên đường Nguyễn Trãi, ai có trách nhiệm bồi thường?

Như Dân trí thông tin, chiều 23/4, một ô tô tải di chuyển trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, Hà Nội) tới trước số nhà 108 Nguyễn Trãi thì một bánh bất ngờ sụt sâu xuống hố khiến chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên. Hố sụt sâu khoảng 1m, đường kính khoảng 0,5m. Sau khoảng 30 phút mắc kẹt, chiếc xe đã thoát khỏi hố và rời hiện trường.

Nguyên nhân sự việc được một cán bộ có thẩm quyền xác định có thể do khu vực xảy ra sự việc gần vị trí thi công dự án chống ngập úng, đơn vị thi công chưa lu lại đường sau khi hoàn thành công trình dẫn tới tình trạng trên.

Đây không phải lần đầu các phương tiện sụt hố khi di chuyển trên đường tại Hà Nội. Trước đó, lần lượt vào tháng 7 và tháng 10/2025 cũng xảy ra hai vụ việc xe máy sụt hố trên đường Trường Chinh (phường Kim Liên) và xe tải sụt hố ở khu vực ngõ 287 Trần Cung (phường Nghĩa Đô).

Từ đây, nhiều người tiếp tục đặt câu hỏi về việc đơn vị nào phải chịu trách nhiệm đối với những tai nạn nêu trên.

Chiếc xe sụt lún trên đường Nguyễn Trãi (Ảnh: Tiến Đức).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, một trong những căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là có yếu tố lỗi dẫn tới tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác bị xâm phạm. Người có lỗi phải bồi thường trong phạm vi lỗi do mình gây ra theo nguyên tắc ai gây ra thiệt hại hoặc là chủ sở hữu vật gây thiệt hại, thì người đó phải bồi thường.

Theo ông Giáp, trước tiên cần xác định nguyên nhân chính xác dẫn tới sụt lún và làm rõ đơn vị nào có trách nhiệm quản lý, bảo trì, duy tu đoạn đường xảy ra sự cố cũng như việc thi công có phải yếu tố gây ảnh hưởng tới chất lượng mặt đường, là nguyên nhân dẫn tới vụ việc hay không.

Từ đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ làm rõ yếu tố lỗi và xác định trách nhiệm pháp lý, tùy thuộc các trường hợp như sau:

Thứ nhất, nếu kết quả xác minh cho thấy nền đường được thi công, quản lý đúng quy trình, bảo dưỡng, duy tu thường xuyên còn việc thi công chống ngập cũng tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và độ an toàn cho mặt đường, việc sụt lún là sự kiện khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, đây có thể coi là tình huống bất khả kháng.

Nếu thuộc trường hợp này, trách nhiệm bồi thường dân sự sẽ được miễn trừ đối với các tổ chức có liên quan.

Thứ hai, nếu kết quả xác minh cho thấy có yếu tố lỗi trong quá trình quản lý, khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng... nền đường hoặc việc thi công chống ngập không đảm bảo an toàn, gây sụt lún và có mối quan hệ nhân quả giữa yếu tố lỗi với việc sụt lún đường, trách nhiệm khi đó sẽ thuộc về tổ chức có lỗi.

Khi đó, bên có lỗi có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm cho chủ phương tiện. Trường hợp xác định có dấu hiệu lỗi hỗn hợp, các bên sẽ phải liên đới bồi thường thiệt hại trong phạm vi lỗi của mình gây ra.

Về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại, luật sư cho biết chủ phương tiện có quyền yêu cầu bồi thường trong trường hợp xác định có yếu tố lỗi. Mức bồi thường sẽ dựa trên thiệt hại thực tế của phương tiện và căn cứ các quy định tại Điều 589 Bộ luật Dân sự 2015.

Việc bồi thường được thực hiện căn cứ thỏa thuận giữa các bên. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận về con số bồi thường, người bị thiệt hại có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án giải quyết, buộc bên có lỗi bồi thường thiệt hại về tài sản do lỗi vi phạm gây ra.