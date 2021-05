Bi hài vụ chặt cây trên đất đã mua nguy cơ ngồi tù: Tiếp tục hoãn phiên tòa!

Dân trí Theo thông báo của TAND huyện Kiên Lương, vào ngày 21/01 (ngày 27 Tết) sẽ đưa bị cáo Lê Thị Gương ra xét xử vụ án hình sự “Hủy hoại tài sản”, tuy nhiên phiên tòa tiếp tục bị hoãn, vì bị cáo và bị hại không ai có mặt tại phiên tòa.

Xác nhận thông tin trên, thẩm phán Trần Đình Đăng – chủ tọa phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự “Hủy hoại tài sản” mà bị cáo Lê Thị Gương bị VKS huyện Kiên Lương truy tố trước đó, cho biết, lí do tạm hoãn phiên tòa lần 2 là vì hôm qua (21/01) bị cáo và bị hại không có mặt tại phiên tòa.

Trả lời câu hỏi của PV về việc khi nào TAND huyện Kiên Lương sẽ đưa vụ án ra xét xử, thẩm phán Đăng cho biết, qua tết Canh tý sẽ có thông báo đến bị cáo Lê Thị Gương và những người liên quan.

Cây sộp quắn quanh cây Thốt Nốt đã chết và nằm hoàn toàn trên phần đất 2m mà bà Gương đã mua của vợ chồng ông Nguyễn Chí Dũng

Trao đổi với PV Dân trí, bị can Lê Thị Gương (xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) cho biết, lí do bà không đến dự tòa vì bà đang bị bệnh. Hơn nữa, buổi hòa giải hôm 13/01 giữa gia đình bà và gia đình ông Nguyễn Chí Dũng đã thống nhất nhiều nội dung trong chuyện đổi đất của bà cho gia đình ông Dũng.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 26/5/2018 bà Lê Thị Gương (thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương) thuê người chặt cây sộp quấn quanh cây Thốt Nốt đã chết nằm trên phần đất của bà. Ngoài ra, bà Gương còn thuê người cắt các nhánh cây sộp, cây sanh, cây me và cây Bằng Lăng (nằm trên phần đất mẹ vợ ông Nguyễn Chí Dũng - Trưởng phòng quản lí đô thị huyện Kiên Lương) khi các nhánh cây này chìa sang mái nhà của bà Gương.

Gia đình ông Dũng làm đơn tố giác tội phạm và yêu cầu xử lí hình sự đối với bà Gương. Sau thời gian điều tra, ngày 13/8/2018, cơ quan điều tra huyện Kiên Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Gương về tội “hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” của bà Dương Thị Khương (mẹ ông Nguyễn Chí Dũng – Trưởng Phòng quản lí đô thị huyện Kiên Lương).

Cơ quan chức năng đến khám nghiệm lại hiện trường sau khi bà Gương có đơn khiếu nại Bản kết luận điều tra lần đầu

Thấy bản kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Công an huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) và Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Kiên Lương chưa đúng bản chất sự việc nên bà Gương có đơn khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang.

Đến 14/01/2019, ông Vũ Hữu Dự - Phó viện trưởng VKS huyện Kiên Lương đã ký Quyết định tạm đình chỉ vụ án “Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra vào 6/6/2018 đối với bị can Lê Thị Gương”.

Đến ngày 8/4, VKSND huyện Kiên Lương đã ra quyết định truy tố bà Lê Thị Gương tội “hủy hoại tài sản” theo khoản 1, Điều 178 Bộ Luật hình sự 2015.

Sau thời gian TAND huyện Kiên Lương thụ lý, tòa án đã trả hồ sơ cho cơ quan điều tra. Đến ngày 13/7, CQĐT công an huyện Kiên Lương ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Lê Thị Gương.

Bất ngờ đến ngày 01/11/2019 cây cây sanh của bà Dương Thị Khương (01 trong 5 cây xanh trong vụ án hủy hoại tài sản mà bị can Gương bị khởi tố) bị chặt bỏ

Đến ngày 26/8, Phó Thủ trưởng CQĐT công an huyện Kiên Lương, thượng tá Phạm Thành Lắm ký quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự “Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với bị can Lê Thị Gương.

Ngày 24/10, thượng tá Lê Thành Lắm – Phó Thủ trưởng CQĐT công an huyện Kiên Lương ký Bản Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự đề nghị truy tố bị can Lê Thị Gương tội “hủy hoại tài sản”.

Đến 11/11, ông Vũ Hữu Dự - Phó viện trưởng VKS huyện Kiên Lương ký và ban hành cáo trạng truy tố trước tòa bị can Lê Thị Gương tội Hủy hoại tài sản theo khoản 1, Điều 178, Bộ Luật hình sự.

Sau đó, TAND huyện Kiên Lương đã có thông báo đến bị can Gương sẽ đưa vụ án ra xét xử vào ngày 26/5/2018. Nhưng do bị can Gương bị bệnh nên có đơn gửi đến TAND huyện Kiên Lương xin hoãn phiên tòa và tòa đã chấp thuận.

Đến 12/12, TAND huyện Kiên Lương có thông báo đến bị can Gương sẽ đưa vụ án ra xét xử vào 21/1. Nhưng phiên tòa tiếp tục bị tạm hoãn.

Nguyễn Hành