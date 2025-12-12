Ban quản lý chợ phải kiểm điểm vì thu phí vệ sinh sai quy định

Ngày 11/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) vừa có kết luận vụ việc liên quan đến lãnh đạo Ban quản lý (BQL) chợ xã Đầm Dơi (trước đây là BQL chợ thị trấn Đầm Dơi).

Theo kết luận, ông Mã Đề Sil, Trưởng BQL chợ xã Đầm Dơi, chỉ đạo cho nhân viên thu phí vệ sinh từ 19.000 đồng đến 120.000 đồng/tháng tùy từng đối tượng.

Ngoài ra, BQL chợ có hợp đồng (chỉ cung cấp biên bản xác nhận chứ không có hợp đồng) thu gom rác với một công ty ở TP Cần Thơ từ tháng 5/2023 đến tháng 4/2025 với mức giá 34 triệu đồng/tháng.

Sau khi thu và thanh toán cho công ty, ông Sil chi cho nhân viên trực tiếp đi thu 500.000-800.000 đồng/tháng; phần còn lại ông Sil giữ để chi cho các hoạt động của cơ quan như tiếp khách, mua trang thiết bị (do ông Sil quyết định).

Ban quản lý chợ xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau được xác định thu phí vệ sinh, ký hợp đồng, quản lý và sử dụng chưa đúng quy định (Ảnh: CTV).

Còn ông Trần Ngọc Quý, Phó Trưởng BQL kiêm kế toán chợ xã Đầm Dơi, thực hiện nhiệm vụ theo phân công của trưởng ban giao. Trong đó có việc thu tiền phí vệ sinh đối với các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, trường học. Việc thu chi hàng tháng, ông Quý chỉ báo cáo cho ông Sil.

Qua xác minh, UBND xã Đầm Dơi xác định, BQL chợ xã Đầm Dơi thu tiền vệ sinh cao hơn mức giá quy định, có đơn vị 300.000-1,2 triệu đồng/tháng.

Kết luận nêu rõ, mặc dù BQL chợ xã Đầm Dơi là đơn vị tự thu - chi nhưng việc tổ chức thu phí vệ sinh, ký hợp đồng, quản lý và sử dụng nguồn thu chưa đúng quy định; không có quy chế chi tiêu nội bộ, không có chứng từ kế toán, không công khai tài chính theo quy định.

Trước các vi phạm nêu trên, UBND xã Đầm Dơi yêu cầu ông Mã Đề Sil và ông Trần Ngọc Quý phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, nhất là trong việc buông lỏng quản lý tài chính, để xảy ra thu chi không minh bạch, gây mất đoàn kết nội bộ.