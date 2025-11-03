Nữ đại gia thủy sản ở Cà Mau lĩnh 6 tháng tù treo

Ngày 3/11, Tòa án nhân dân khu vực 1 (tỉnh Cà Mau) tuyên phạt bị cáo Âu Ngọc Vững (57 tuổi, trú tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) 6 tháng tù treo về tội Hủy hoại tài sản.

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 đã đề nghị mức án 1-2 năm cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Vững.

Tòa tuyên án đối với bị cáo Âu Ngọc Vững (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Theo cáo trạng, ngày 18/4/2021, bà Âu Ngọc Vững đến phần đất tranh chấp với ông H.Q.C. ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cũ (nay là phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau). Tại đây, bà Vững chỉ đạo một số người cưa 3 cây dừa, 2 cây sao, đập gãy 2 trụ đá, một vách tường và một lối đi dài hơn 57m, làm hư hỏng công trình ông C. đang quản lý sử dụng.

Đến ngày 21/4/2021, bà Vững tiếp tục chỉ đạo tài xế xe cuốc san lấp mặt bằng lối đi (đã đập phá trước đó) để cắm trụ bê tông.

Qua giám định của cơ quan chức năng, tổng giá trị thiệt hại hơn 35,7 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bà Âu Ngọc Vững cho rằng bà nhờ người chặt cây, cậy gạch lót lối đi nằm trên phần đất do ông bà để lại với mục đích dọn dẹp, cắm mốc bảo vệ ranh đất, chứ không có ý định phá hoại tài sản của người khác.

Còn phía bị hại cho rằng bà Vững là người chỉ đạo thực hiện các việc như cáo trạng nêu, đề nghị tòa xử lý theo quy định.

Được biết, bà Âu Ngọc Vững là chủ một doanh nghiệp ngành thủy sản có tiếng ở tỉnh Cà Mau, có thời điểm doanh thu hơn 100 triệu USD.