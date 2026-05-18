Hà Nội: Công an xã xử lý vụ người đàn ông bị ghép ảnh, bêu xấu khắp làng

Sáng 18/5, UBND xã Phú Cát (TP Hà Nội) cho biết, công an xã đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.D.T. 7,5 triệu đồng về hành vi "lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Trước đó, báo Dân trí nhận được phản ánh của ông Đỗ Tiến Đích, trú tại thôn Yên Thái, xã Phú Cát (TP Hà Nội), về việc hơn một năm qua ông bị một số người, trong đó có em trai ruột (là ông Đ.D.T.) và cháu ruột liên tục bôi nhọ, vu khống trên mạng xã hội và trong khu dân cư bằng nhiều hình thức khác nhau.

Nhóm người ghép ảnh ông Đích trên xe bán tải, phát loa nói xấu quanh làng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Đỉnh điểm ngày 27/12/2025, họ in băng rôn ghép ảnh tôi treo lên xe bán tải và đi phát loa bêu xấu khắp làng", ông kể.

Việc bị nhóm người bôi nhọ suốt thời gian dài khiến sức khỏe tinh thần của ông suy giảm nghiêm trọng. "Có thời điểm tôi bị trầm cảm, từng nghĩ quẩn vì sự việc diễn ra liên tục mà chưa được giải quyết", ông Đích chia sẻ.

Thông tin thêm về vụ việc, bà B.T.T. (vợ ông Đích), khẳng định những thông tin nhắm vào chồng bà hoàn toàn là bịa đặt.

"Không chỉ chồng tôi, hai con trai của tôi đang công tác trong cơ quan nhà nước cũng bị nhắc tên, công kích trên mạng xã hội khiến cả gia đình rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài", bà T. cho biết.

Đáng chú ý, bà T. cho biết khoảng 2h sáng ngày 2/3, chồng bà từng có ý định tự tử nhưng được gia đình phát hiện, ngăn cản kịp thời.

"Nếu lúc đó tôi không tỉnh giấc thì hậu quả rất khó lường", bà T. nói.

Theo lời ông Đích, nguyên nhân mâu thuẫn bắt nguồn từ chuyện gia đình sau khi mẹ ông qua đời.

"Họ vu khống tôi ăn chặn tiền mua mộ đá của dòng họ và mộ đá cha mẹ, ăn bớt tiền làm gia phả, ăn trộm tiền đám hiếu, ăn trộm cắp quanh làng...", ông kể.

Một lần khác, người em trai thứ hai của ông Đích tổ chức đám cưới cho con. Theo lời ông, ban đầu người em út là ông T. muốn đại diện nhà trai thưa chuyện với nhà gái. Tuy nhiên, phía nhà gái không đồng ý và đề nghị người anh cả đứng ra làm chủ hôn cho các cháu.

"Sau chuyện đó, chú út lại hiểu lầm tôi, rồi làm băng rôn to như chiếc chiếu, treo quanh đám cưới, dán lên ô tô, phát loa vu khống tôi", ông Đích kể.

Gia đình ông Đích nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên chính quyền xã Đông Yên cũ, song vụ việc không được giải quyết.

"Đến nay, chính quyền xã Phú Cát mới đã tiếp nhận vụ việc và vào cuộc để tìm lại công bằng, danh dự cho tôi.

Cơ quan chức năng đã mời những người liên quan lên làm việc, xác minh cụ thể việc tôi mua những gì, chi bao nhiêu tiền và đối chiếu các thông tin liên quan để làm rõ, đưa ra kết luận về vụ việc.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, công an xã đã ra quyết định xử phạt những người có hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự của tôi", ông Đích chia sẻ.