Bài học cảnh tỉnh từ vụ ô tô lùi đổ trụ xăng, gây cháy tại Hà Nội

Như Dân trí thông tin, chiều 20/9, một ô tô Mercedes khi vào mua xăng tại trạm xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) đã bị rồ ga, lùi đổ trụ bơm xăng làm đè trúng một nhân viên bán xăng cùng 2 xe máy chờ tiếp nhiên liệu.

Trụ xăng và 2 xe máy sau đó bốc cháy ngùn ngụt nhưng không gây thiệt hại về người do nhân viên bán xăng đã kịp chạy thoát, còn các nhân viên cây xăng cũng nhanh chóng dùng bình cứu hỏa để khống chế ngọn lửa. Tới nay, vấn đề pháp lý liên quan tới bồi thường đã được các bên thỏa thuận xong.

Khoảnh khắc ô tô lùi đổ trụ bơm xăng (Ảnh cắt từ clip).

Từ sự việc trên, nhiều người cho rằng đây là hồi chuông cảnh tỉnh về việc đảm bảo an toàn, không chỉ với cây xăng trên mà với tất cả các cây xăng khác.

Phân tích sau khi theo dõi clip ghi lại vụ việc, anh Hà Văn Tuấn nhận định: "Không rõ cây xăng trên đã bị thế này bao giờ chưa, nhưng tôi thấy thiết kế rất không ổn. Mặt bằng độ dốc quá lớn, khi lùi ô tô ở mức thường thì không đủ, tài xế phải nhấn ga mới được. Tuy nhiên, những người mới lái thường không định lượng được, cộng thêm tâm lý hoảng hốt khi nhầm chân phanh, chân ga sẽ dẫn tới sự việc như vậy".

Từ đó, nhiều người cho rằng cần có quy định bắt buộc về việc cây xăng phải làm gờ hoặc rào ngăn cách trụ xăng với ô tô. Bạn đọc Minh Loi Doan viết: "Để đảm bảo an toàn, các cây căng phải tính toán làm gờ ngăn cách. Độ cao khoảng 30 cm, cách trụ bơm khoảng 1 m là phù hợp".

"Cần có rào ngăn giữa cây xăng và phương tiện để phòng những trường hợp tương tự, vì có hàng rào sẽ bảo đảm an toàn cho trụ xăng và người dân", độc giả Dung Vu Hong tiếp lời.

"Cây xăng cũng nên làm các trụ sắt chắn trước trụ xăng để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố", "Nên có gờ bằng ống sắt hình chữ U cao khoảng 20cm để ngăn xe lùi quá vào cột như một số cây xăng khác", độc giả Trieu Nguyen và Hieu Ngo nêu quan điểm.

Trụ xăng bị hư hỏng được bọc lại sau sự việc (Ảnh: Lê Thanh).

Chủ tài khoản Michal Trần cho rằng vấn đề tới từ diện tích của các cây xăng. Anh viết: "Cái thiếu của các cây xăng là diện tích bắt buộc không đạt chuẩn, không có khu vực đủ rộng để lái xe căn lùi khi ra vào, đặc biệt các xe máy khi dừng bơm xăng xếp hàng rất lộn xộn. Ngoài ra, còn phải nói tới kỹ năng của nhiều người lái xe hiện nay cũng là rất tệ, cộng hưởng với vấn đề trên sẽ gây ra mối nguy hiểm rất lớn".