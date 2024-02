Ẩn họa từ xe chở thép cuộn luôn chực chờ, bao giờ mới có quy định "xiết"?

Từ đầu năm 2024 tới giờ, đã xảy ra nhiều vụ xe chở cuộn thép nặng không được chằng buộc cẩn thận rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và để lại hậu quả nặng nề.

Theo đó, sáng ngày 16/1, một xe container chở theo cuộn thép nặng khoảng 20 tấn, chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ Khu chế xuất Tân Thuận đi huyện Bình Chánh, TPHCM.

Khi xe chạy đến đoạn còn cách giao lộ đường Nguyễn Thị Thập khoảng 500m thuộc địa bàn phường Tân Thuận Tây (quận 7) thì bất ngờ chiếc xe mất lái, ủi văng dải phân cách rồi lao qua làn xe máy bên phải.

Chưa dừng lại, chiếc xe container còn chạy tiếp, lao đầu xuống hồ nước ven đường rồi mới dừng hẳn. May mắn, tài xế trên xe kịp mở cửa, nhảy ra ngoài thoát thân. Tại hiện trường, cuộn thép trên xe bị đứt xích, rơi xuống đường, đầu xe hư hỏng nặng.

Chiếc ô tô 5 chỗ bị cuộn thép rơi từ xe container cán bẹp một nửa (Ảnh: Hoàng Nghĩa).

Đến chiều 23/1, xe đầu kéo biển số Bà Rịa - Vũng Tàu đi trên đường ĐT743A theo hướng Đồng Nai - Bình Dương. Khi đến gần cầu vượt Tân Vạn thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, ôtô va quẹt xe máy chở hai người chạy bên cạnh.

Sau đó dây xích bị đứt khiến cuộn thép 20 tấn lăn xuống đường, đè bẹp xe máy, may mắn hai sinh viên thoát chết.

Mới đây nhất, ngày 19/2, tại nút giao Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long (thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), ô tô đầu kéo BKS 15C-097.xx kéo theo rơ-moóc 15R-066.xx, do lái xe Vũ Quang H. (SN 1979, ở TP Hải Phòng) điều khiển, trên xe chở theo 4 cuộn inox. Khi đi tới nút giao kể trên, 3 cuộn inox bị rơi xuống đường, đè lên đầu ô tô con BKS 30H-361.xx do ông Nguyễn Doãn T. (SN 1963, ở Hà Nội) cầm lái, đang dừng đèn đỏ trên đường Phạm Hùng.

Vụ tai nạn khiến ô tô con hư hỏng phần đầu. Không có thiệt hại về người.

Có thể nói, đây là một vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi sự chú ý và xử lý kịp thời từ các cơ quan quản lý giao thông và pháp luật. Tuy nhiên, quy định về chuyên chở các loại hàng như thế này không biết chờ tới chừng nào mới có và hình thức xử lý dường như còn quá nhẹ, để lại bức xúc trong dư luận.

Bình luận dưới những bài viết đăng tải về vấn đề này, đại đa số độc giả đều cho rằng cần quy định tiêu chuẩn kỹ thuật riêng cho chở thép cuộn, nếu không có dụng cụ chèn đủ an toàn thì không được lưu thông. Nếu chỉ mấy sợi xích thì tai nạn sẽ vẫn tiếp diễn.

Cuộn inox rơi dưới đường (Ảnh: Văn Chiến).

Quy định về chuyên chở các loại hàng như thế này không biết chờ tới chừng nào mới có?

"Đáng ra những trường hợp này không bao giờ được xảy ra, nhưng qua báo chí có thể thấy nó xảy ra rất nhiều, một cách vô lý bởi đây là một việc đơn giản mà lẽ ra có thể tránh được. Những vụ này phải có chế tài thật nặng vào, có thể rút phép kinh doanh vận tải của nhà xe vĩnh viễn luôn. Sự cẩu thả rất dễ gây án mạng mà thực sự bị coi thường.

Ví dụ như tai nạn bất khả kháng thì không nói làm gì, đằng này cái cuộn thép nó đã bung ra và gây tai nạn thương tâm không biết bao nhiêu vụ mà nói, vậy nhưng vẫn cứ thế lưu thông trên đường. Tôi tự hỏi tại sao lại có thể như vậy được nhỉ, không lẽ không có cách nào để xử lý sao? Nếu thực sự chưa có phương án an toàn thì phải cấm chạy cho đến khi tìm ra phương án thì thôi, chứ sao lại có thể buông lỏng như vậy?.

Tôi để ý những vụ tai nạn ở VN liên quan đến việc rơi các cuộn thép đa số chỉ dùng 1 dây xích lồng qua lỗ cuộn thép và có chèn, như vậy là chưa đủ, bởi khi xe phanh gấp sức nặng của cuộn thép sẽ đẩy lên trước rất mạnh theo quán tính sẽ vượt qua đồ chèn và làm đứt xích. Theo kinh nghiệm tôi từng nhìn thấy các xe chở thép cuộn ở nước ngoài người ta cũng chèn 2 đầu, nhưng lại dùng 2 dây xích lồng qua lỗ cuộn thép và được giằng ngược chiều nhau, khi siết chặt 2 dây xích sẽ tạo thành kiểu kéo nhau tạo cho cuộn thép không có thể lăn lên hoặc xuống được.

Tóm lại khi cuộn thép được xiết chặt với sàn xe phải đảm bảo làm sao cho nó không thể tự dịch chuyển trong quá trình xe phanh gấp, lên dốc cao, vào cua gấp. Còn nếu cuộn thép có thể dịch chuyển theo đà quán tính thì cho dù dây xích lớn bao nhiêu nó cũng giựt đứt và gây tai nạn", độc giả có nickname Tuoitrenay để lại bình luận dưới bài viết Ba cuộn inox nặng hàng tấn rơi từ xe đầu kéo đè trúng đầu ô tô con.

Cuộn thép trôi tự do, cán nát đầu xe container (Ảnh: Thảo Trần).

"Chế tạo 1 hệ đỡ cuộn thép bằng thép để chống lăn khi phanh không phải là phức tạp và chi phí cũng không cao, nhưng không hiểu sao các xe chở thép cuộn hầu như chỉ đặt trực tiếp lên sàn rồi chặn bằng 2 cục gỗ 2 đầu và chằng bằng 1 sợi xích mỏng manh. Với trọng lượng hàng chục tấn và quán tính khi phanh gấp thì mấy cục kê bằng gỗ với sợi xích chả có ý nghĩa gì", độc giả Tuệ Minh chỉ rõ vấn đề.

Độc giả này cũng đề xuất, nên tăng mức xử phạt cao hơn và thậm chí thu bằng, truy cứu trách nhiệm hình sự bởi hàng hóa nặng rơi xuống đường có thể gây tai nạn thảm khốc. Cho dù quy trình chằng buộc hàng hóa, tốc độ di chuyển của xe đều rất rõ ràng và thực hiện không khó.

"Phải xử lý hình sự, công khai để răn đe lái xe và những người liên quan. Lái xe khi chở cái này phải luôn ý thức rằng cần phải đi chậm, tuyệt đối cẩn thận vì liên quan đến mạng sống bao nhiêu người. Tôi đã gặp nhiều trường hợp chở loại này mà lái xe chạy rất ẩu, vào cua như đang không chở gì trên xe", độc giả Đức Khôi đề xuất.

Cùng chung đề xuất phải tăng mức phạt, độc giả Trịnh Hoài viết: "Đề nghị nâng mức phạt gấp 5 lần hiện tại, đồng thời nâng thời gian giam bằng gấp 5 lần hiện tại để tài xế cùng đơn vị vận tải nâng cao trách nhiệm với bản thân và an toàn giao thông cho xã hội. Tôi thấy ở nước ngoài xe chở tôn người ta có loại kệ riêng dùng cho chở tôn cuộn và chằng buộc rất chắc chắn. Có như vậy mới đủ an toàn kể cả khi lưu thông trên cao tốc hoặc gặp nhiều trường hợp phải phanh gấp vẫn đủ an toàn. Bây giờ đường xá ngày càng tốt hơn, xe chạy ngày càng nhanh hơn thì mong các bác tài hãy chú ý nhiều hơn về xăm lốp, chằng buộc hàng hóa cho chắc".

Độc giả Duy Hào băn khoăn: "Thiết kế những chiếc giá để cuộn tôn không hề khó và không mất nhiều chi phí, vậy mà cả bên bán hàng và bên vận chuyển đều không ai chịu đầu tư. Cảm giác như họ chỉ chằng buộc dây cáp cho có lệ mà không cần dự tính tình huống đứt cáp gây tai nạn trên đường vận chuyển. Xem ra đây vẫn còn là tình trạng chưa có hồi kết".

Ngoài việc tăng mức phạt, độc giả haiphongly còn cho rằng cần thiết phải bổ sung gấp quy định về xe vận chuyển chuyên dụng: "Việc này đặt ra vấn đề nếu không may cuộn thép rơi xuống đường, thì thiệt hại là người đi đường, đụng tới mấy cuộn thép là chỉ đi gặp ông bà thôi chứ không thở được nữa. Rất mong sẽ có điều luật bổ sung rõ ràng về việc chèn lót cẩn thận hoặc yêu cầu có khuôn chèn lót chung cho các cuộn thép này để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đây là vận chuyển vật liệu đặc thù, thường xuyên gây tai nạn nghiêm trọng. Cần bổ sung quy định về xe vận chuyển chuyên dụng, có thể học hỏi loại hình này ở nước ngoài".