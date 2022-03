Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Những người liên quan giờ ra sao?

Hiện cả ba đã được chuyển về trại tạm giam của công an tỉnh Long An và vụ án cũng được chuyển hồ sơ từ công an địa phương lên Cơ quan điều tra của công an tỉnh.

Thành viên của "Thiền am bên bờ vũ trụ" là Nhị Nguyên cho biết, đợt khám xét ngày 7/3, Công an tỉnh Bình Dương không bắt thêm ai tại thiền am.

Theo Nhị Nguyên chia sẻ: "Công an đã thông báo, 3 người (Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương) sẽ bị tạm giam thêm 1 tháng. Lệnh khám xét và tạm giam từ ngày 4/1 đến giờ đã hết hạn. Cơ quan công an đã quyết định tạm giam thêm 1 tháng nữa, tức từ ngày 6/3 - 4/4/2022. Hết ngày tạm giam được gia hạn đó, tình hình như nào nữa thì mình chưa biết".

Thành viên của "Thiền am bên bờ vũ trụ" cho biết, sáng 7/3, công an đã đến nơi đây lần thứ 2 để làm việc. Nhưng không ai bị bắt tạm giam thêm như lời đồn trên mạng xã hội. Ông Lê Tùng Vân dù bị bắt tạm giam nhưng do tuổi cao nên được cho tại ngoại, chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, theo cơ quan Công an tỉnh Long An, ngày 7/3/2022, công an đã tổ chức khám xét lần thứ 2 ngôi nhà bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) hay còn gọi là "Tịnh thất Bồng Lai", để điều tra vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Việc khám xét nhằm thu thập thêm tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện dư luận quan tâm đến việc tìm kiếm tung tích cô gái có tên Diễm My, từng sống tại Tịnh thất Bồng Lai. Cô gái trẻ này bỏ nhà ra đi, đến Tịnh thất Bồng Lai sinh sống và được cho đi tu tại cơ sở của ông Lê Tùng Vân.

Sau rất nhiều thời gian, hiện cô gái trẻ vẫn "bặt tăm", gia đình cô cũng đi tìm kiếm nhiều mà không có tung tích của con. Từ đó, trên mạng xuất hiện nhiều đồn đoán và nhiều đối tượng lợi dụng chi tiết cô gái trẻ mất tích tại Tịnh thất Bồng Lai để dựng chuyện, cắt ghép clip, đăng để "câu view", ảnh hưởng đến công tác điều tra, gây bức xúc dư luận.