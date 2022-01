Khởi tố ông Lê Tùng Vân và 3 người ở Tịnh thất Bồng Lai

Dân trí Công an tỉnh Long An đã tiến hành khởi tố bị can đối với 4 người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ông Lê Tùng Vân (giữa). Ngày 7/1, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (1991), Lê Thanh Trùng Dương (1995) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Cả 4 bị can cùng cư trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai, Thiền am bên bờ vũ trụ). Công an tỉnh huyện Đức Hòa cũng ra quyết định bắt tạm giam đối với 3 bị can: Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, ngày 3/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân đối với những người ở Tịnh thất Bồng Lai. Ngoài ra, Công an huyện Đức Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật. Xuân Hinh