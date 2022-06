"Từ ngày mẹ rời đi, ba say rượu, đánh đập, ai có thể cho mình lời khuyên?"

Được nói lên chuyện của mình mà không bị coi là con nít

"Ba mẹ mình thường xuyên so sánh mình với người khác nên mình nhiều lúc luôn hoài nghi về năng lực của mình? Mình phải làm sao đây?".

"Từ ngày mẹ mình rời đi, mình đã quá mệt mỏi với việc ba say rượu và đánh đập mỗi ngày rồi. Có ai có thể cho mình lời khuyên được không?".

"Buồn thật… Đến bây giờ trong chính gia đình mình vẫn còn cái gọi là "trọng nam khinh nữ". Do mình sai hay do họ bắt mình phải sai? Mình làm tất cả mọi thứ hoàn hảo nhưng chỉ vì một câu nói đó thì mọi thứ sụp đổ hoàn toàn và bắt đầu từ con số 0. Do mình là con gái nên bị thế phải không? Mọi người cho tôi lời khuyên đi, tôi cảm thấy hơi áp lực và bất lực trong chính gia đình của mình".

Các đại biểu trẻ em thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội thảo Tham vấn ý kiến trẻ em về "Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện với trẻ em" do Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP Đà Nẵng tổ chức (Ảnh: T.T).

Đó là những chia sẻ của các em học sinh được đăng trên website "Baovetreemdanang.vn". Sau những chia sẻ của các em, các chuyên gia tâm lý, bậc phụ huynh đã có những lời khuyên giúp các em có cách giải quyết hợp lý.

Website trên do Trung tâm Công tác xã hội (thuộc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng) quản lý. Việc vận hành trang web này được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tài trợ để cả trẻ em, phụ huynh và các chuyên gia có thể tương tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Thường xuyên truy cập website, em Nguyễn Hữu Đạt (SN 2006) cho biết, em vào đây để đọc những thông tin mà bạn bè chia sẻ.

"Em rất thích trang web này vì ở đây, chúng em được nói câu chuyện của bản thân, được quan tâm tới vấn đề của mình mà không bị tặc lưỡi xem là... lời con nít".

Trẻ em được hình thành quan điểm riêng và quan điểm đó phải được coi trọng một cách thích đáng (Ảnh: Khánh Hồng).

Xây dựng địa chỉ tin cậy để bảo vệ trẻ em

Ông Trần Anh Thọ - Phụ trách phòng Phát triển cộng đồng (Trung tâm Công tác xã hội TP Đà Nẵng) cho biết, website "Baovetreemdanang.vn" mới chính thức hoạt động gần 2 tháng.

Các em chỉ cần đăng ký tham gia bằng số điện thoại hoặc email để quản trị viên có thể nhận dạng và bảo vệ khi cần thiết. Sau đó, các em có thể chia sẻ bất cứ câu chuyện gì gặp phải và được ẩn danh. Cha mẹ và các chuyên gia đều có thể động viên, chia sẻ cùng trẻ qua những câu chuyện, giúp các em vượt qua những tâm lý bất ổn ở tuổi vị thành niên.

Việc có được một không gian mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên sẽ giúp các em có nơi tìm hiểu và học hỏi kiến thức, kỹ năng cần thiết, giao lưu mở rộng mối quan hệ một cách lành mạnh, đồng thời thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

Ở website này, có sự tham gia của cả trẻ em, phụ huynh và chuyên gia tâm lý. Tại đây, trẻ có thể tham gia với tư cách là thành viên, mỗi thành viên sẽ được cấp ID, mật khẩu.

Ngoài ra, website còn cung cấp những thông tin thường thức về tâm sinh lý của trẻ. Thông qua website, phụ huynh học sinh có thể học, tìm hiểu tâm sinh lý của con và đồng hành cùng con trong cuộc sống, học tập.

Trung tâm Công tác xã hội TP Đà Nẵng sẽ tăng cường thêm nhiều hoạt động để bảo vệ trẻ em (Ảnh: A.T).

"Thời gian website hoạt động chưa lâu, số lượng người tham gia chưa phải là đột phá nhưng đã có những tín hiệu tích cực. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ kết nối với các trường học để nhiều em học sinh biết đến trang web này. Chúng tôi sẽ đồng thời phát triển thêm nhiều hoạt động trong công tác bảo vệ trẻ em", ông Thọ nói.