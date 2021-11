"Tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng và trẻ mồ côi vì Covid-19"

Dân trí Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định, an sinh xã hội, an ninh con người được Việt Nam xác định là yếu tố xuyên suốt trong quá trình phát triển, chăm sóc và bảo vệ trẻ em mồ côi vì Covid-19.

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cũng đặc biệt nhấn mạnh đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên môi trường không gian mạng, đặc biệt là trẻ em mồ côi vì Covid-19.

Đây là quan điểm của Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nêu tại hội nghị trực tuyến Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương lần thứ 2 hướng tới thực hiện Chiến lược INSPIRE nhằm chấm dứt bạo lực đối với trẻ em trong bối cảnh Covid-19, với chủ đề "Đảm bảo lực lượng nhân sự về phúc lợi xã hội và bảo vệ trẻ em; bài học từ đại dịch Covid-19" vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Hội nghị trên được tổ chức hướng tới thúc đẩy tăng cường nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ xã hội và công tác xã hội cho hệ thống bảo vệ trẻ em, đảm bảo ứng phó hiệu quả với tất cả các hình thức bạo lực, xâm hại và bóc lột cũng như giải quyết các yếu tố dễ bị tổn thương và rủi ro đối với gia đình trong bối cảnh mới.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã thông tin về những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện quyền trẻ em, ứng phó với các hình thức bạo lực, xâm hại và bóc lột trẻ em.

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh: "Việt Nam luôn xác định việc thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển đổi mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân; an sinh xã hội, an ninh con người được xác định là yếu tố xuyên suốt trong quá trình phát triển".

Theo Thứ trưởng, Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025; Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 và tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả.

Thứ trưởng chia sẻ: "Trong đại dịch, nhân viên công tác xã hội và bộ, ngành, tổ chức, địa phương đã tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; cung cấp dịch vụ về chăm sóc, sức khỏe tinh thần, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đặc biệt là việc hỗ trợ, chăm sóc trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi Covid-19".

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH nhắc lại cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Tuyên bố Hà Nội về tăng cường công tác xã hội vì một cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng và lộ trình thực hiện tuyên bố đã được cấp cao ASEAN lần thứ 37 và 38 ghi nhận và thông qua và mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác cùng UNICEF, WHO và các bên liên quan trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu và diễn giả cùng kêu gọi tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em và nguồn nhân lực dịch vụ xã hội và công nhận rằng để ứng phó hiệu quả với bạo lực trẻ em cần một hệ thống vận hành tốt với nguồn nhân lực dịch vụ xã hội là trung tâm.

Hiện Việt Nam nỗ lực cố gắng hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh.

Trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong đại dịch, nhân viên công tác xã hội và bộ, ngành, tổ chức, địa phương đã tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đặc biệt là việc hỗ trợ, chăm sóc trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi Covid-19.

