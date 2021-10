Quảng Ninh lên kịch bản bảo vệ trẻ em trước đại dịch

Dân trí Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ninh đã lên kịch bản, trong đó có chiến dịch tiêm vaccine trên diện rộng để bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất trong đại dịch này.

Bảo vệ trẻ em trước đại dịch là vấn đề được Quảng Ninh quan tâm hàng đầu (Ảnh: Minh họa).

Theo tỉnh Quảng Ninh, đại dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, nhất là ở những tỉnh, thành phố phía Nam. Trong khi đó ở miền Bắc, nhiều nơi vẫn ghi nhận ca mắc mới. Điều này cho thấy dịch vẫn luôn có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào.

Nhất là khi tất cả các địa phương đều thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", chuyển trạng thái từ "không có Covid-19" sang "chung sống an toàn với dịch Covid-19".

Mọi hoạt động được nới lỏng hơn, đặc biệt là việc đi lại thì nguy cơ dịch xâm nhiễm, bùng phát là luôn ở mức cao. Nếu người dân, cơ quan, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 118.700 học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Để chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tiêm chủng cho đối tượng này, ngành y tế các địa phương đã và đang tích cực cập nhật rà soát danh sách, lên kế hoạch nhân lực, công tác tổ chức. Riêng về vaccine, đã và đang được bảo quản tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh ở điều kiện tốt nhất, đảm bảo sẵn sàng sử dụng ngay cho công tác tiêm chủng.

Do đó, Quảng Ninh xác định 5K+vaccine+Công nghệ là giải pháp quan trọng, bền vững, lâu dài để chung sống an toàn với dịch Covid-19. Do đó, tỉnh đã đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho toàn dân, đến nay đã đạt 95% đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi và trên 60% đối với người được tiêm mũi thứ 2.

Cũng theo tỉnh này, mặc dù trên bản đồ Covid-19, Quảng Ninh được đánh giá là vùng xanh an toàn, là tỉnh có độ che phủ vaccine đạt cao nhưng thực tế đối với những trẻ em dưới 12 tuổi - hiện không nằm trong nhóm đối tượng được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh.

Đây là một trong những nguy cơ cao, tiềm ẩn lây nhiễm Covid-19. Nhất là trong bối cảnh các địa phương đang chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch từ "không có Covid-19" sang "sống chung an toàn với dịch Covid-19".

Trước tình hình trên, việc bảo vệ trẻ em trước đại dịch luôn được Quảng Ninh đặt lên hàng đầu.

Tỉnh cũng nhận định, để bảo vệ trẻ em trước dịch bệnh, đặc biệt là lứa tuổi dưới 12 tuổi, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học trong tình hình mới.

Đây là nhóm đối tượng chưa được chỉ định tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, đồng thời là lứa tuổi dễ nhiễm bệnh do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Đặc biệt, đa số trẻ ở lứa tuổi này chưa ý thức được khả năng tự phòng bệnh cho bản thân.

Còn theo một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, để bảo vệ cho trẻ em dưới 12 tuổi cần sự chung tay từ nhiều phía, trong đó sự chăm sóc, hướng dẫn, đề cao cảnh giác của mỗi gia đình, mỗi bậc phụ huynh, người thân là vô cùng quan trọng.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp giữa nhà trường - gia đình trong bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em ở lứa tuổi nhạy cảm này.

Một lãnh đạo ngành Y tế Quảng Ninh cũng chia sẻ, xác định tầm quan trọng trong bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, trẻ em nói riêng trước đại dịch, Quảng Ninh đã tăng cường, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 diện rộng. "Hiện tại, ngành Y tế Quảng Ninh đã chủ động sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết để tiêm chủng cho nhóm trẻ em từ 12 đến 17 tuổi với mục tiêu nhanh nhất, chính xác nhất, an toàn nhất", vị này khẳng định.

An Nhiên