Sau 52 năm, liệt sĩ trở về với gia đình nhờ giám định ADN

Ngày 10/5, sau khi gia đình đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Chí Cường về quê nhà, chính quyền xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ với nghi thức trang nghiêm, xúc động.

Liệt sĩ Nguyễn Chí Cường sinh năm 1942, tại thôn Trung Tiến, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông nhập ngũ năm 1967, hy sinh ngày 10/6/1972 tại An Nhơn, Bình Định trong trận phục kích tiêu diệt Tiểu đoàn 309.

Thi hài liệt sĩ Nguyễn Chí Cường được đồng đội và người dân địa phương mai táng tại xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn. Sau này, phần mộ của liệt sĩ được đội quy tập tìm kiếm, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn.

Tuy nhiên, do sơ suất của đội quy tập, trên bia mộ của liệt sĩ bị thiếu thông tin, chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ "Liệt sĩ Nguyễn Quốc Cường", không có đơn vị, quê quán khiến thân nhân gặp nhiều khó khăn trong việc tìm, xác định mộ người thân.

Vừa qua, nhờ sự kết nối của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thái Bình, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Chí Cường và thân nhân để xác định danh tính, quan hệ.

Sau 6 tháng thực hiện phân tích ADN, đối chiếu thông tin với gen của thân nhân, cơ quan chức năng xác định được danh tính, tìm lại tên tuổi, quê quán của liệt sĩ. Cả gia đình được đã khuất mừng tủi nhận tin vui.

Thân nhân không cầm được nước mắt trong lễ truy điệu, an táng liệt sĩ Nguyễn Chí Cường.

Sau nhiều năm gian nan, vất vả trong hành trình tìm mộ người thân, gia đình liệt sĩ Nguyễn Chí Cường đã được toại nguyện.

Ðể có được ngày này là cả một hành trình dài gian nan, nỗ lực của thân nhân liệt sĩ, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng.

Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Chí Cường được di dời từ nghĩa trang liệt sĩ Nhơn Hưng ở An Nhơn, Bình Định về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Tiền Hải, Thái Bình.

"Bao năm mong đợi, hy vọng, nay gia đình đã được đón bác tôi trở về an nghỉ nơi quê nhà. Tôi vô cùng cảm động và biết ơn chính quyền, các cơ quan đoàn thể, họ hàng, đồng đội, dân làng đến thắp hương, tiễn đưa bác tôi về nơi an nghỉ cuối cùng", ông Nguyễn Đức Kim, cháu liệt sĩ Nguyễn Chí Cường nghẹn lời.

Giây phút hài cốt liệt sĩ Nguyễn Chí Cường yên nghỉ trong lòng đất mẹ, vong hồn người vợ liệt sĩ cũng được an ủi vì di nguyện sau cùng của bà đã thành hiện thực.