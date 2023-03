Những người vợ vật vã chống đỡ màn bạo hành quái dị trên giường

Thoát khỏi cuộc hôn nhân như địa ngục gần hai năm nay nhưng chị L.N.H., ở TPHCM vẫn đang vật vã với những tổn thương kéo dài. Không phải bị đánh đập, bạo hành theo cách thông thường, chị bị chồng bạo hành tình dục với nhiều chiêu trò kinh dị kéo dài hàng năm trời.

Chồng cũ chị là giảng viên một trường đại học. Anh có một vẻ ngoài điềm đạm, mực thước... luôn gây ấn tượng với người tiếp xúc. Nhưng sau cánh cửa phòng ngủ, chuyện ái ân của vợ chồng với chị là nỗi kinh hãi tột cùng.

Phía sau cánh cửa phòng ngủ, nhiều phụ nữ sống chung với nạn bạo hành tình dục từ chồng (Ảnh minh họa).

Mỗi tối, anh ta thường xuyên tát, đánh để ép vợ quan hệ tình dục. Giữa đêm, khi đã ngủ chị cũng có thể bị chồng lôi dậy bằng cách giật tóc, cấu véo thô bạo... Cơ thể chị thường kín vết bầm dập, thâm tím.

Nhiều lần chị trao đổi, anh chồng cũng thề hứa đủ kiểu sẽ thay đổi, kiềm chế nhưng rồi đâu lại vào đấy. Thậm chí khi thấy vợ phản ứng, anh còn quay sang ghen tuông dữ dội. Và càng ghen, người chồng lại càng bày ra nhiều trò tra tấn vợ trên giường ngủ.

Khi ép vợ quan hệ, chồng chị thích thú rỉ tai: "Cô là vợ tôi, không hầu tôi thì để cho thằng nào?". Anh ta ghen với bạn bè cũ, đồng nghiệp, đối tác của chị và ghen luôn với cả hàng xóm, luôn canh cánh nghĩ cảnh chị ngủ với họ... Đi cùng sự ghen tuông đó luôn là những chiêu trò bạo hành trên giường để hành hạ vợ.

Có lần, vừa từ viện trở về nhà buổi chiều, đến tối chị đã bị chồng kéo vào nhà vệ sinh dày vò. Cũng không ít lần, chị từ chối làm theo phim sex mà chồng yêu cầu liền bị trói vào đầu giường, đánh vào vùng kín rồi cưỡng bức.

Rất nhiều cách thức, bạo hành kinh dị khác mà đến giờ chị H. vẫn không thể thốt ra được bằng lời.

Chị trải lòng, người vợ bị chồng đánh đập đã rất khó để lên tiếng chia sẻ, tố cáo thì việc bị bạo hành tình dục càng khó hơn nhiều lần. Không biết mở lời thế nào, không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải kể ra sao... Chị từng thủ thỉ với một vài người thân nhưng họ đều cho rằng đó là chuyện riêng tư của vợ chồng.

Khi bị đánh đập, thông thường một người có hét toáng lên, bỏ chạy, kêu cứu nhưng với việc bị bạo hành về chuyện yêu đương trong phòng ngủ, trong đêm khuya thì "cắn răng chịu đựng" là lựa chọn của chị H. vì luôn sợ con cái nghe thấy. Chính anh chồng còn thách thức: "Giỏi thì cô la lên đi!".

Lý giải cho sự chịu đựng thời gian dài như thế, chị H. cho biết, chính chị lúc đầu cũng không biết mình đang bị bạo hành. Chị cũng nghĩ là vợ thì phải chiều chồng, phải đáp ứng nhu cầu của chồng, chồng có "kỳ lạ" cũng chỉ nên lựa. Cho đến khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, luôn sợ hãi mỗi khi bước vào phòng ngủ, sức khỏe và tinh thần đều suy kiệt... chị mới nhận thấy cuộc sống như vậy, chị chính là nạn nhân của bạo hành.

Quá trình ly hôn cũng không dễ dàng vì chị chưa một lần nói ra được lý do "bị chồng ép quan hệ". Bỏ chồng vì "không hợp", lời giải thích của chị bị gia đình hai bên và cả con cái ngăn cản kịch liệt. Sau nhiều lần như vậy, chị lại chấp nhận quay về rồi lại nhanh chóng rơi vào những đêm tàn tạ trong nỗi đau đớn, tủi nhục.

Cứ nhùng nhằng như vậy, chị đã sống chung với cảnh bị chồng bạo hành tình dục gần 10 năm, cho đến ngày chính thức ly hôn.

"Thời gian đầu sau khi ly hôn, tôi vẫn bị anh ta quấy rối, cưỡng hiếp", chị cay đắng tiết lộ.

Bị chồng cưỡng hiếp, sự việc nghe khó tin nhưng đó là tình cảnh không ít người vợ gặp phải. Chỉ mới đây, tại Kon Tum, trong quá trình hòa giải ly hôn, đối tượng Trần Ngọc Vũ dùng dây trói tay, trói chân vợ rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Sau đó, đối tượng đã bị bắt giam, khởi tố để điều tra về tội "Hiếp dâm".

Vết thương trên thân thể chị S. ở Tây Ninh sau khi bị chồng đánh đập, cưỡng bức (Ảnh: CACC).

Trước đó không lâu, chị L.T.S. ở Tây Ninh với vết thương khắp người lên tiếng tố cáo chồng về hành vi đánh đập, cưỡng hiếp. Theo đơn tố cáo của chị, người chồng đánh đập, đá vào mặt, dùng kéo cắt tóc, lấy dây nịt quất liên tục vào người chị và đặc biệt có hành vi cưỡng bức vợ để quan hệ tình dục. Chưa hết, trong khi thực hiện hành vi cưỡng bức vợ, người này còn dùng điện thoại chụp ảnh, quay phim.

Người vợ trẻ chia sẻ việc bị chồng cưỡng ép quan hệ tình dục làm chị cảm thấy bị xâm hại nặng nề về thể xác, tinh thần, bị xúc phạm về danh dự và nhân phẩm.

Bị bạo lực tình dục: Phụ nữ ít tìm kiếm sự giúp đỡ

Kết quả điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam công bố năm 2020 cho thấy bị ép buộc quan hệ tình dục trái với ý muốn của người vợ, một dạng của cưỡng dâm trong hôn nhân, là hành vi bạo lực tình dục phổ biến nhất được phụ nữ chia sẻ. Khảo sát cho thấy cứ 8 phụ nữ thì 1 người (13%) từng bị chồng bạo lực tình dục trong đời và 6% đang bị chồng bạo lực tình dục.

Tỷ lệ phụ nữ Việt Nam bị bạo lực thể xác/tình dục là 32% trong đời và 9% hiện thời (trong 12 tháng qua).

Kết quả điều tra cho thấy cứ 4 phụ nữ thì có 1 người (tương đương 23%) bị thương tích do chồng bạo lực thể xác và/hoặc tình dục. 2/3 trong số những người bị thương (66%) đã từng thương tích nhiều hơn một lần.

Căng thẳng về tâm lý, sức khỏe tổng thể kém, không thể làm việc và tác động đến hành vi của trẻ là những tác động phổ biến của bạo lực đến những phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác và/hoặc tình dục so với những phụ nữ không bị hình thức bạo lực này. Phụ nữ Việt Nam có khả năng bị bạo lực thể xác do chồng gây ra cao gấp hai lần so với bạo lực do người khác gây ra.

Đặc biệt, tỷ lệ tất cả các hình thức bạo lực giảm nhẹ ở năm 2019 so với năm 2010, ngoại trừ bạo lực tình dục. Bạo lực tình dục do chồng gây ra đã tăng từ 10% năm 2010 lên 13% năm 2019 đối với bạo lực trong đời và từ 4% năm 2010 lên 6% năm 2019 đối với bạo lực trong 12 tháng qua.

Kết quả điều tra quốc gia công bố năm 2021 cho thấy cứ 3 phụ nữ thì có gần 1 người (32%) bị chồng bạo lực thể xác/hoặc bạo lực tình dục. Điều đáng nói, trong đó có 90,4% phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác/tình dục không tìm kiếm sự giúp đỡ, chỉ có 4,8% tìm kiếm sự giúp đỡ của công an.

Cũng như chị H. từng trải qua, nhiều phụ nữ đang sống chung với tình trạng bạo lực tình dục nhưng không dám lên tiếng. Mọi chịu đựng, đau đớn của họ thường được giấu kín sau cánh cửa phòng ngủ... Kể cả khi ly hôn, sự thật đó cũng ít được nói ra.