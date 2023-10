Những kiến nghị vì quyền lợi của người lao động

Những kiến nghị này được gửi đến đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra ngày 15/10.

Ít nhất 8 kiến nghị vì quyền lợi công đoàn viên, người lao động

Tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện khá tốt các mục tiêu đề ra như: Thành lập mới hàng trăm công đoàn cơ sở; kết nạp mới trên 17.000 đoàn viên; vận động góp quỹ trên 16 tỷ đồng để xây dựng mới và sửa chữa nhà "Mái ấm công đoàn";...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (phải) và Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cùng dự đại hội Công đoàn tỉnh ngày 15/10 (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau cũng trăn trở khi trình độ, tác phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật của một bộ phận công nhân, người lao động còn hạn chế; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.

"Công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức phong trào thi đua, thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao...", ông Hải đánh giá và đề nghị công đoàn tỉnh Cà Mau nghiêm túc nhìn nhận, tìm giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Tại đại hội, đoàn viên, người lao động tỉnh Cà Mau kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi Bộ Luật lao động theo hướng phân tách quy định tuổi hưởng lương hưu giữa nhóm đối tượng công chức, viên chức, lao động khối hành chính sự nghiệp và nhóm đối tượng người lao động khối sản xuất kinh doanh.

Kiến nghị Chính phủ xem xét tăng mức tiền lương tối thiểu vùng hàng năm cho người lao động nhằm đáp ứng cuộc sống tối thiểu trước tình hình giá tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu, phí, lệ phí tăng cao.

Cần có chính sách phù hợp cho giáo viên mầm non do phải thực hiện nhiệm vụ vượt quá thời gian lao động quy định. Riêng giáo viên mầm non dạy bán trú ở cả ngày trong trường nhưng chưa có chính sách đặc thù hỗ trợ tăng thu nhập nên đời sống gặp nhiều khó khăn.

Có quy định rõ hơn về việc doanh nghiệp phải dành kinh phí, bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc để học tập nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Xem xét cho phép người lao động trong ngành y được hưởng chế độ thâm niên như đối với ngành giáo dục.

Công đoàn viên, người lao động Cà Mau có nhiều kiến nghị gửi tới cấp Trung ương (Ảnh: CTV).

Đoàn viên, người lao động Cà Mau đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng liên đoàn nghiên cứu đề xuất chính sách phù hợp về tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở trong phong trào công nhân nhằm thu hút, tạo động lực cho cán bộ công đoàn.

Có cơ chế hỗ trợ về kinh phí hoạt động và chính sách đặc thù tạo điều kiện thuận lợi cho các nghiệp đoàn hoạt động để tập hợp lao động tự do tham gia tổ chức công đoàn.

Đưa nhiệm vụ, chương trình xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn vào các dự án đầu tư của nhà nước để giảm áp lực cho ngành giáo dục.

Lập nghiệp đoàn bảo vệ ngư dân

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đánh giá cao công đoàn tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ qua có nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa được công đoàn viên, người lao động ghi nhận.

Từ đó, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cà Mau là tỉnh có tiềm năng và thế mạnh về phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái. Thời gian tới, lực lượng lao động của tỉnh dự báo tiếp tục gia tăng.

Theo ông Khang, đây vừa là điều kiện thuận lợi nhưng cũng tạo áp lực trong bối cảnh các quy định pháp luật về lao động, việc làm dự báo tiếp tục có những thay đổi; công nghệ số diễn ra nhanh chóng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động.

Công đoàn tỉnh Cà Mau được kỳ vọng tiếp tục phát huy hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới (Ảnh: CTV).

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cho rằng, Cà Mau có nghề đánh bắt hải sản được xem là mũi nhọn nên cần quan tâm gắn kết ngư dân thành một khối thống nhất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế biển.

"Đề nghị tỉnh nghiên cứu thành lập nghiệp đoàn nghề cá để tập hợp lao động nghề cá; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ngư dân, giúp ngư dân có thêm sức mạnh, vững tin vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc", ông Khang gợi mở.