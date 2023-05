Đón các anh trở về bình yên trong lòng tổ quốc

Sáng 19/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc (Nghệ An), diễn ra lễ an táng 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào. Đây là những liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2022-2023.

96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được Đội quy tập - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun và Viên Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Các liệt sĩ chiến đấu, hi sinh và nằm lại trên đất bạn hơn nửa thế kỷ.

Cả 96 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong mùa khô 2022-2023 đều không xác định được danh tính, đơn vị, quê quán cụ thể. Những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam không tiếc máu xương của mình, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì lý tưởng và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung trên đất nước Lào anh em. Những người con Việt Nam trở về đất mẹ trong lá quốc kỳ đỏ thắm...

Trước đó, ngày 18/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An phối hợp với ngành y tế tổ chức lấy mẫu sinh phẩm để thực hiện xét nghiệm ADN, phục vụ việc xác định danh tính các liệt sĩ.

An táng 96 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam (VideoH H Lam).

Đoàn tiêu binh với lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng đưa các anh hùng, liệt sĩ về với đất mẹ sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trên chiến trường nước bạn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, sự hy sinh của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng hai nước, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và trang sử hào hùng của hai nước Việt - Lào.

Trung tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ cùng các đại biểu thực hiện lễ di quan, đưa hài cốt các liệt sĩ đến khu vực an táng.

Đến nay, Đội quy tập - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã quy tập đư­ợc gần 12.500 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Xổm Bun. Các liệt sĩ được đưa về nước và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

"Hôm nay, tổ quốc đón linh hồn, hài cốt các liệt sĩ về nước trong khúc khải hoàn ca, dẫu có lệ rơi nhưng lòng chúng ta vẫn tự hào vì phần nào đã thực hiện được lời hứa, đã đưa được những người con đất Việt về với quê mẹ, về với gia đình, bạn bè, làng xóm thân yêu", ông Bùi Đình Long phát biểu tại buổi lễ.

Ông PhVông-Bunun Xu - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào mãi mãi biết ơn các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Các thế hệ nhân dân Lào nguyện đem hết sức mình vun đắp hơn nữa cho tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào ngày thêm bền vững, mãi mãi xanh tươi, đơm hoa kết trái.