An táng 103 liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào

Ngày 25/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An cùng các tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, Xây Xổm Bun (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) trọng thể tổ chức lễ an táng 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Đây là các liệt sĩ được Đội quy tập Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2021-2022, tại 3 tỉnh của nước bạn Lào. Tất cả các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lần này không xác định được danh tính cụ thể.

103 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước bạn Lào đã được tìm kiếm, cất bốc, đưa về nước trong đợt công tác vào mùa khô 2021-2022.

Dự lễ an táng có Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban công tác đặc biệt Chính phủ, lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo 4 tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun cùng đông đảo nhân dân huyện Nghi Lộc.

Với tình cảm quốc tế trong sáng, thủy chung, trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sang nước bạn Lào cùng chiến đấu chống kẻ thù chung. Đất nước Lào đã hòa bình, độc lập nhưng hàng vạn người con ưu tú của Việt Nam vẫn nằm lại trên các chiến trường, trong rừng sâu, núi thẳm.

An táng 103 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Phát biểu tại lễ an táng, ông Sĩ Vi Lay Sẻng Cha Lơn - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng thay mặt Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình cảm quốc tế thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự chiến đấu anh dũng của hàng vạn chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Ông Sĩ Vi Lay Sẻng Cha Lơn - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng: "Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi khắc ghi tinh thần chiến đấu dũng cảm và hi sinh anh dũng của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam".

"Có thể nói rằng, không có đỉnh núi cao nào, không có đường mòn, hẻm núi, vực sâu nào lại không có máu của các chiến sĩ Việt Nam hòa trộn với máu của quân và dân Lào. Các đồng chí đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, lập nhiều chiến công cùng với quân và dân Lào, góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng đất nước Lào, đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước Lào...", ông Sĩ Vi Lay Sẻng Cha Lơn phát biểu tại buổi lễ.

Đội tiêu binh dẫn đầu, đưa hài cốt các liệt sĩ đến khu vực an táng.

Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng khẳng định, sự hi sinh của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã góp phần vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo quân đội Việt Nam và tỉnh bạn di quan hài cốt các liệt sĩ đến địa điểm an táng.

Trong suốt những năm tháng qua, Đảng, Nhà nước và quân đội của hai nước chưa bao giờ ngơi việc tìm kiếm phần mộ của các liệt sĩ dù nhiệm vụ hết sức khó khăn, gian khổ. Từ năm 1984 đến nay, Ban công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun thực hiện công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên nước bạn Lào đã được tìm thấy và đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Nghệ An và nghĩa trang dòng họ.

Phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất nước Lào là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và quân đội 2 nước cũng như chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun. Đây cũng là nghĩa vụ của tất cả thế hệ hôm nay và mai sau, thể hiện lòng tri ân sâu sắc trước sự hi sinh to lớn của các liệt sĩ cũng như đáp lại lòng mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ.