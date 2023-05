Công nhân lặng người nhận thông báo công ty giải thể

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm tờ giấy đọc thông báo công ty Say Fashion Việt Nam (trụ sở tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) sẽ dừng hoạt động hoàn toàn từ ngày 20/6.

Nguyên nhân do công ty không có đơn hàng trong một thời gian dài nên không còn kinh phí để tiếp tục hoạt động.

Khi người đàn ông đọc thông tin trên, các công nhân có mặt đứng khoanh tay, vẻ mặt thất thần, ngơ ngác.

Video được đăng tải đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người. Trong đó, hầu hết các bình luận đều thể hiện sự cảm thông và chia sẻ với công ty và người lao động mất việc.

Công nhân Bình Dương lặng người nghe thông báo công ty giải thể (Video: V.T.)

Tối 10/5, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương xác nhận với phóng viên Dân trí về sự việc trên. Theo vị này, việc công ty này thông báo giải thể đã được Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương gửi báo cáo lên Liên đoàn Lao động tỉnh.

Theo báo cáo, Công ty TNHH Say Fashion Việt Nam có 190 công nhân. Ngày 5/5, công ty thông báo ngưng hoạt động từ 20/6 tới (báo trước 45 ngày), các hợp đồng lao động đến hạn sẽ không tái ký. Công ty không nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương.

Do hết đơn hàng nên công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động, cho công nhân nghỉ việc từ 20/6. Công ty đang dự kiến sẽ chi khoảng 500 triệu đồng hỗ trợ với những lao động làm việc lâu năm.

Công đoàn cơ sở công ty đã thực hiện quyết toán tài chính năm 2022. Quỹ Công đoàn dự kiến còn khoảng 400 triệu đồng (sau khi thực hiện nghĩa vụ đóng kinh phí, đoàn phí đến tháng 6/2023).

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở dự kiến sẽ xin ý kiến cho sử dụng khoản quỹ còn lại chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn khi công ty ngưng hoạt động. Công ty và công đoàn cơ sở chưa thông báo chính thức về việc này.

Ban Chính sách Pháp luật đã hướng dẫn Công đoàn ngành dệt may kết nối Công ty TNHH Say Fashion VN với các doanh nghiệp may mặc xung quanh đang có nhu cầu tuyển dụng để hỗ trợ người lao động tìm việc làm mới sau khi phải chấm dứt hợp đồng lao động.