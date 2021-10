Công an Cần Thơ nhận bảo trợ 11 trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Dân trí Nhằm góp phần giúp gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân, Công an Cần Thơ đã nhận bảo trợ cho 11 cháu (mức hỗ trợ tối thiểu 3 triệu đồng/năm/người), kể từ tháng 10/2021 đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Ngày 16/10, Công an TP Cần Thơ triển khai mô hình "Tình thương cho em - hậu Covid-19". Mô hình trên do Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ phối hợp Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP Cần Thơ thực hiện.

Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ động viên, trao quà tới hai anh em cháu Nguyễn Huỳnh Thế Vinh và Nguyễn Huỳnh Gia Bảo mồ côi cha (Ảnh: CTV).

Mô hình nhằm hướng đến các em bất hạnh, mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Qua thống kê, rà soát đến nay, địa phương ghi nhận có 11 trường hợp trẻ em mồ côi vì Covid-19. Công an Cần Thơ sẽ bảo trợ, hỗ trợ các bé đến lúc 18 tuổi.

Cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ - đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 3 cháu mồ côi do cha, mẹ mất vì dịch Covid -19 tại huyện Phong Điền và quận Ninh Kiều.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận- Giám đốc Công an Cần Thơ thăm hỏi động viên các cháu mồ côi vì Covid-19 (Ảnh: CTV).

Các cháu còn lại sẽ ủy quyền cho tổ chức Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên của Công an Cần Thơ và Công an quận, huyện trao trong tháng 10/2021.

Tại buổi thăm hỏi, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ chia sẻ với mất mát của gia đình và mong rằng thời gian tới, với sự đồng hành của lực lượng Công an, các cháu sẽ phấn đấu vươn lên, ổn định cuộc sống.

Hoàng Tùng