Bữa cơm tất niên sớm, thắp hi vọng hoàn lương của những người lầm lỗi

Bữa cơm tất niên sớm ở trại giam (Video: Hoàng Lam).

Ngày 24/1, tức 25 tháng Chạp, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên dành tặng các phạm nhân đang thi hành án tại đây.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán. Bởi vậy, trong khi các phạm nhân khác đang lao động bên ngoài, công tác chuẩn bị được giao cho đội bếp. Họ phải dậy từ sớm để chuẩn bị bữa cơm Tất niên sớm được tổ chức vào trưa cùng ngày.

Mâm cơm Tết thịnh soạn với bánh chưng, thịt gà, thịt lợn, miến xào, dưa hành muối, rau và canh xương hầm. Đây là thành quả lao động của các phạm nhân trong quá trình lao động, cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Trà, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang quản lý 133 phạm nhân và gần 1.000 bị can, bị cáo. Các chế độ lễ Tết dành cho can, phạm nhân được đảm bảo theo quy định của nhà nước.

"Ngoài chế độ chung, hơn 10 năm nay, chúng tôi duy trì tổ chức bữa cơm Tất niên dành cho phạm nhân. Bữa cơm tất niên không chỉ là sự ghi nhận thành quả lao động, cải tạo của các phạm nhân, mà thông qua đó, là sự động viên, khích lệ các phạm nhân yên tâm cải tạo, phấn đấu để sớm trở về sum họp với gia đình, người thân", Thượng tá Nguyễn Xuân Trà nói.

Trong không khí ấm cúng, thân tình, dường như không còn khoảng cách giữa cán bộ quản lý giam giữ và các phạm nhân. Những lời chúc, những lời động viên của cán bộ trở thành động lực để phạm nhân cố gắng nhiều hơn trong quá trình cải tạo.

Trong không khí đón chào năm mới, các phạm nhân thể hiện quyết tâm cải tạo để sớm được giảm án, ra tù trước thời hạn, trở về với gia đình, xã hội.

Những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" được các phạm nhân cổ vũ nhiệt liệt. Trong thời khắc chuẩn bị đón mừng năm mới, mọi người đều tràn đầy niềm tin và hi vọng về sự trở về trong thời gian sớm nhất.

Cán bộ trại giam và phạm nhân trang trí cành đào đón Tết. Quanh khuôn viên khu giam giữ, Ban giám thị Trại tạm giam đã trồng nhiều loại hoa để tạo cảnh quan, mang lại không khí ấm áp, vui tươi, như một lời động viên dành cho các phạm nhân ngày Tết.

Đây là năm thứ 2, phạm nhân Hồ Viết Cường đón Tết ở trại giam. Với bản án 5 năm tù về tội Buôn bán hàng cấm (pháo nổ), nam phạm nhân này còn phải xa gia đình trong thời gian khá lâu.

"Tết đến Xuân về, ai cũng muốn đoàn viên, sum họp với gia đình. Còn chúng tôi, không được hưởng niềm hạnh phúc đó do lỗi lầm của mình. Những ngày này, nhớ gia đình, nhớ vợ con, càng day dứt, thấm thía hơn cái giá bản thân phải trả. May mắn, chúng tôi được cán bộ động viên, được ăn bữa cơm tất niên sớm, cũng vơi bớt được nỗi buồn, nỗi nhớ gia đình", phạm nhân Cường tâm sự.

Bữa cơm tất niên sớm trong trại giam, cùng sự quan tâm của các cấp, ngành và cán bộ, chiến sỹ trại giam đã thắp lên niềm tin và quyết tâm lao động, cải tạo để sớm trở về cho các phạm nhân.

"Bằng bài học của bản thân, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người đừng vi phạm pháp luật, để không phải xa gia đình", phạm nhân Cường tâm sự.