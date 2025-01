Ấm áp phiên chợ 0 đồng phát nhu yếu phẩm cho người khiếm thị đón Tết

Trong chuỗi hoạt động mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sáng 24/1, Công an tỉnh An Giang phối hợp Hội người mù tỉnh An Giang; Trường Tiểu học Lê Quý Đôn và UBND địa phương tổ chức trao quà Tết cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Long Xuyên.

Người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết (Ảnh: Nghiêm Túc).

Dịp này, ban tổ chức đã trao hơn 174 phần quà gồm bánh mứt, gạo, dầu ăn, nhu yếu phẩm và tiền mặt; với tổng kinh phí 75 triệu đồng. Đây là những trợ giúp về vật chất, tinh thần để người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Trước đó, ngày 23/1, Công an tỉnh An Giang mở phiên chợ 0 đồng gồm các gian hàng phát gạo, mì, nước tương, dầu ăn, bột ngọt, sữa tươi, quần áo, vật dụng gia đình… cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Các mặt hàng này xuất phát từ nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh cùng các nhà hảo tâm đóng góp, với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (ngoài cùng) và Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho người dân tại phiên chợ 0 đồng (Ảnh: Nghiêm Túc).

Đến phiên chợ 0 đồng, ông Bùi Chí Cấp (ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) xúc động: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia chương trình hết sức ý nghĩa như thế này. Đó là cả tấm lòng, sự chân thành và ấm áp từ tình cảm của công an tỉnh với người dân khó khăn như chúng tôi".

Thay mặt Đảng ủy Công an tỉnh, Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến người dân, các nhà tài trợ và lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, mỗi phần quà được trao đi là tấm lòng thơm thảo, lời chúc mừng năm mới của các cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh và nhà tài trợ gửi đến người dân. Qua đó, khẳng định chủ trương của lãnh đạo UBND tỉnh về công tác chăm lo đời sống nhân dân trên tinh thần, không để ai bị bỏ lại phía sau.