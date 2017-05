Ông Trump nói cuộc điện đàm giận dữ với Thủ tướng Australia là “tin thất thiệt”

Ông Trump gặp Thủ tướng Australia tại New York ngày 4/5 (Ảnh: Reuters)

“Họ nói chúng tôi đã có một cuộc điện đàm khó khăn. Thực sự là không phải vậy. Nó gây nổi cáu một chút, nhưng mọi chuyện ổn thỏa”, ông Trump nói trong một bài phát biểu trên tàu sân bay về hưu USS Intrepid, hiện là một bảo tàng, tại New York hôm qua khi nhà lãnh đạo Mỹ và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cùng tham dự một lễ kỷ niệm trên tàu.

Trong cuộc điện đàm với ông Turnbull sau khi ông Trump nhậm chức, Tổng thống Mỹ được cho là đã nổi giận khi ông biết về một thỏa thuận thời Obama nhằm đưa những người tị nạn từ Australia tới Mỹ và nhanh chóng dập máy với Thủ tướng Australia.

Tại hoạt động chụp hình chung trước sự kiện tại bảo tàng Intrepid, ông Trump nói với báo giới: “Các bạn đã phóng đại cuộc điện đàm. Đó rõ ràng là một sự phóng đại rất lớn. Chúng tôi đã có một cuộc điện đàm tuyệt vời - ý tôi là chúng tôi không phải trẻ con. Nhưng chúng tôi đã có cuộc điện đàm tuyệt vời”.

Ông Turnbull cũng nói: “Chúng tôi đã có cuộc điện đàm tuyệt vời” và đồng ý với ông Trump rằng thông tin về vụ việc là “tin tức giả mạo”.

Thỏa thuận, được ký khi ông Obama còn làm tổng thống, cam kết rằng Mỹ sẽ nhận 1.250 người tị nạn bị giam giữ tại các trung tâm kiểm tra của Australia trên các đảo hẻo lánh ở Thái Bình Dương.

Ông Trump đã được Thủ tướng Australia thông báo về thỏa thuận và được cho là đã trở nên nổi giận, chỉ trích ông Turbull và nói với ông rằng: “Đây là cuộc điện đàm tồi tệ nhất cho tới nay”.

Cuộc điện đàm dự kiến kéo dài 1 giờ nhưng đã đột ngột kết thúc sau 25 phút khi Tổng thống Mỹ dập máy.

Sau đó, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng thỏa thuận người dị nạn là một “thỏa thuận ngớ ngẩn” và cam kết xem xét nó.

Cuộc gặp gỡ chóng vánh tại New York hôm qua là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo Mỹ và Australia gặp nhau kể từ cuộc điện đàm. Trong cuộc gặp, ông Trump cũng hứa sẽ tới thăm Australia, gọi đây là một trong những nơi tuyệt vời và nhấn mạnh rằng ông có nhiều bạn bè ở đó.

Hôm qua cũng là lần đầu tiên ông trở lại New York kể từ lễ nhậm chức hôm 20/1. Những người biểu tình đã xếp hàng dọc đường đoàn xe của ông đi qua để phản đối nhà lãnh đạo Mỹ.

Chuyến trở lại New York của ông Trump hôm qua đã bị cắt ngắn do chiến thắng trước đó của ông tạ Hạ viện khi dự luật y tế của ông được thông qua và bài phát biểu sau đó tại Nhà Trắng. Tại New York, ông không có thời gian thăm lại đại bản doanh trên đại lộ số 5 - Tháp Trump. Vợ và con trai út hiện đang sống ở Tháp Trump để chờ cậu học kết thúc năm học.

Sau sự kiện tại bảo tàng Intrepid, ông Trump đã tới câu lạc bộ golf của ông cách đó nửa giờ lái xe tại Bedminister, New Jersey, nơi ông nghỉ ngơi cuối tuần.

An Bình