Hé lộ ngành kinh tế giúp Triều Tiên lách được trừng phạt của Liên Hợp Quốc

“Quần áo được sản xuất ở Triều Tiên nhưng vẫn được ghi nhãn là sản xuất ở Trung Quốc và xuất khẩu ra khắp thế giới. Chúng tôi nhận được đơn hàng từ nhiều nước như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Nga… Những người sử dụng cuối cùng của các sản phẩm này đôi khi không thể biết được nó thực sự sản xuất ở Triều Tiên do điều này khá nhạy cảm”, một thương nhân ở tỉnh biên giới Dandong của Trung Quốc nói với hãng tin Reuters.

Theo một doanh nhân Trung Quốc khác, mỗi doanh nghiệp có thể tiết kiệm được đến 75% chi phí sản xuất nhờ việc sản xuất ở Triều Tiên do lương cho một công nhân Triều Tiên chỉ từ 75 đến 160 USD/tháng, trong khi lương phải trả cho một lao động Trung Quốc là từ 450 đến 750 USD/tháng.

Ngoài ra, các xưởng gia công hàng may mặc ở Triều Tiên chủ yếu do nhà nước quản lí, công nghệ sản xuất tại đây không cao nhưng việc hoạt động liên tiếp khiến công suất của những xưởng này vẫn cao hơn làm tại Trung Quốc đến 30%.

Ngành may mặc đang mang lại lợi ích cho cả Trung Quốc và Triều Tiên

Việc Triều Tiên có thể sản xuất quần áo giá rẻ cho toàn thế giới chứng minh nước này luôn tìm được nguồn tài chính cho mình bất chấp những lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Hiện nay, lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc chưa đụng đến ngành may mặc nhưng đây là sản phẩm xuất khẩu lớn thứ 2 của Triều Tiên sau than và khoáng sản, với doanh thu 752 triệu USD vào năm 2016.

Theo người đại diện hải quân Trung Quốc, Huang Songping, lượng hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Triều Tiên đã tăng 30% so với cùng kì năm ngoái, đạt 1,67 tỉ USD, trong đó chủ yếu là ngyên liệu vải hoặc những sản phẩm truyền thống không nằm trong lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Như vậy, các nhà cung cấp Trung Quốc được cho là đang tăng cường cung cấp nguyên liệu vài thô sang Triều Tiên để gia công, sau đó chuyển lại về Trung Quốc nhằm xuất khẩu đi nước ngoài. Với việc lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc vào đầu tháng 8 đã cấm 100% việc xuất khẩu than của Triều Tiên do đó, sản phẩm may mặc xuất sang Trung Quốc nhiều khả năng sẽ thành nguồn thu ngoại tệ chính cho nước này.

Theo Đặng Vũ

