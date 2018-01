Quà Tết đến sớm với con các phạm nhân nữ

Tặng quà Tết sớm cho con các phạm nhân nữ đang thi hành án tại Trại giam số 6

Ngày 16/1, Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81) Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà Tết cho các cháu nhỏ là con nữ phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam số 6 – Bộ Công an (đóng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh - Trưởng phòng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An trao quà Tết sớm cho con các nữ phạm nhân tại Trại giam số 6

Hiện Trại giam số 6 có 8 cháu nhỏ dưới 36 tháng tuổi là con của các phạm nhân nữ đang thụ án tại phân trại K3. Hầu hết các phạm nhân nữ này có hoàn cảnh hết sức khó khăn, neo đơn, sinh con trong quá trình thi hành án hoặc buộc phải đưa theo các con đi chấp hành án do không có người thân nuôi dưỡng, chăm sóc.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh – Trưởng phòng PC81 Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Các cháu sinh ra trong hoàn cảnh này đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với các cháu nhỏ khác ngoài xã hội. Bên cạnh góp phần để các cháu ấm áp hơn trong mùa đông này và có cái Tết đầy đủ hơn, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần động viên, thắp lửa cho những người đang thi hành án ở đây có tinh thần, sự nỗ lực phấn đấu cải tạo tốt để sớm trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội”.

Có 8 em nhỏ dưới 36 tháng tuổi đang ở cùng mẹ tại Trại giam số 6 - Bộ Công an được nhận quà Tết từ các cán bộ, chiến sỹ PC81 Công an tỉnh Nghệ An

Mỗi phần quà gồm 1 bộ quần áo ấm, 1 đôi giày ấm cùng phần tiền trị giá 500 nghìn đồng. Toàn bộ phần quà này do cán bộ, chiến sỹ PC81 trích một phần lương ủng hộ.

Đón nhận món quà ý nghĩa từ các chiến sỹ cảnh sát, nữ phạm nhân Đặng Thị Ngoan hết sức xúc động. Năm 2014, Đặng Thị Ngoan bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khi bị bắt thi hành án, Ngoan đang mang thai ở tháng thứ 6. Bé Trần Huy T. được sinh ra trong trại giam.

Bên cạnh dành phần quà Tết cho các cháu nhỏ, món quà của các cán bộ, chiến sỹ PC81 còn là sự động viên để các nữ phạm nhân phấn đấu trong lao động, cải tạo

“Người phụ nữ sinh nở vốn đã khó khăn, trong điều kiện như chúng tôi càng khó khăn gấp bội. Dù sinh ra trong hoàn cảnh này nhưng con tôi và con của các phạm nhân nữ khác được Ban giám thị, các cán bộ quản giáo quan tâm, giúp đỡ. Nay các cháu lại được đón nhận những phần quà đặc biệt này để có cái Tết ấm áp hơn.

Từ đáy lòng của một người mẹ, xin thay mặt các cháu và các chị em ở đây, cảm ơn sự quan tâm của Ban, cán bộ quản giáo và các cán bộ Phòng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu cải tạo tốt để sớm trở về làm người công dân tốt, làm lụng nuôi dạy con nên người”, phạm nhân Đặng Thị Ngoan chia sẻ.

Hoàng Lam