Bộ Công Thương kiểm tra Công ty Khải Đức-một doanh nghiệp lớn của Khaisilk

Bộ Công Thương vừa có quyết định về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, sản xuất, bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, Bộ Công Thương quyết định thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra việc chấp hành những nội dung trên tại Công ty TNHH Khải Đức, có trụ sở chính tại số 2 Phan Văn Chương, Tân Phú, Quận 7, TPHCM.

Đáng chú ý Đoàn kiểm tra lại do ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương làm trưởng đoàn chứ không giao cho đại diện Cục Quản lý thị trường. Các thành viên khác bao gồm lãnh đạo các Cục Quản lý thị trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, đại diện Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Hội bảo vệ người tiêu dùng...

Công ty Khải Đức chính là một trong những doanh nghiệp lâu năm và đóng vai trò lõi trong hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Hoàng Khải, ông chủ Tập đoàn Khaisilk.

Khải Đức bắt đầu thành lập ngày 13/08/2002, có loại hình pháp lý là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trong cơ cấu lãnh đạo công ty, doanh nhân Hoàng Khải đóng vai trò Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật; Còn Tổng Giám đốc là ông Phan Anh Đức.

Ngoài công ty mẹ tại trụ sở số 02 Phan Văn Chương (Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM), Khải Đức còn có nhiều chi nhánh, tọa lạc tại nhiều địa chỉ ở TPHCM và Đà Lạt. Cửa hàng 113 Hàng Gai, Hà Nội hiện đang là tâm điểm của vụ bê bối bán khăn lụa trộn lẫn hàng Trung Quốc chính là trụ sở Chi nhánh Công ty TNHH Khải Đức tại Hà Nội.

Trước đó, chiều ngày 30/10/2017, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về việc kiểm tra và xử lý vụ vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa của sản phẩm khăn lụa Khaisilk.

Theo thông báo chính thức của bộ phận truyền thông của Bộ Công Thương phát đi cuối ngày, tại cuộc họp này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Cục Quản lý thị trường chỉ đạo đơn vị chức năng ra quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự sang Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội đối với cơ sở kinh doanh hàng dệt may do bà Nguyễn Thu Nga là chủ hộ kinh doanh, địa chỉ số 113 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương cũng quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm đại diện các cơ quan liên quan: công an, hải quan, thuế, khoa học công nghệ, Hiệp hội dệt may, Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng và các đơn vị trong Bộ để tiến hành kiểm tra, làm rõ những vấn đề liên quan đến dấu hiệu vi phạm về nhãn mác, xuất xứ hàng hóa của sản phẩm khăn lụa Khaisilk.

Đặc biệt, Bộ Công Thương đề nghị UBND Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ dấu hiệu vi phạm của Tập đoàn Khaisilk, Công ty TNHH Khải Đức và chi nhánh của Công ty TNHH Khải Đức tại 113 Hàng Gai.

Nhìn vào danh sách, số lượng người trong Đoàn kiểm tra lần này của Bộ Công Thương đa phần là người của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc họp với các đơn vị nghiệp vụ có trách nhiệm trong Bộ Công Thương ngày 30/10, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã phê bình Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng vì đã thiếu phối hợp với các cơ quan liên quan, chưa kịp thời thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Công Thương liên quan tới điều tra, làm rõ sai phạm của Khaisilk bán hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt. "Bộ trưởng phê bình báo cáo của Cục Quản lý thị trường thiếu trách nhiệm, làm báo cáo sơ sài và không làm đúng trọng trách của mình trong vụ việc này", Bộ trưởng cho hay.

Phương Dung-Nguyễn Tuyền