Trung Quốc: Rộ trào lưu phát livestream ở trường để giám sát học sinh

Hầu hết các bậc phụ huynh đều băn khoăn không biết con em mình làm gì trong giờ học. Giờ đây những bậc phụ huynh này có thể giải tỏa thắc mắc khi các trường học ở Trung Quốc có dịch vụ phát livesteam trong phòng học.

Dịch vụ này do công ty Shuidi Zhibo cung cấp, đã làm dấy lên những quan điểm trái chiều khi một số người nói rằng điều này sự xâm phạm quyền riêng tư của học sinh.

Phát livestream trong lớp học đã trở thành một trào lưu ở Trung Quốc.

Thậm chí phụ huynh có thể theo dõi con trong giờ nghỉ.

Công ty Shuidi Zhibo có hàng trăm kênh phát livestream từ các phòng học ở khắp nước Trung Quốc trong đó có cả trường mẫu giáo.

Các trường tiểu học và thậm chí các trường trung học cũng gia nhập trào lưu mới này hiện lan rộng ở Trung Quốc. Và thậm chí trông chỉ phát livestream trong phòng học mà còn phát cả ở hàng lang, căng tin và một số ít trường còn phát ở phòng ngủ ký túc xá.

Báo The Paper cho biết dịch vụ này được áp dụng ở một số trường học ở Bắc Kinh, tỉnh Sơn Đông, Hà Nam và An Huy của Trung Quốc.

Trước đây đã xảy ra các vụ giáo viên đánh trẻ, chính bởi điều này mà một số phụ huynh muốn có thể theo dõi con em mọi nơi mọi lúc cho yên tâm.

Zhou Ming, một luật sư ở một công ty luật ở Thượng Hải nói rằng có một số nguy cơ về an ninh liên quan đến các video về học sinh.

Luật sư Ming trao đổi với báo The Paper: “Có những việc xảy ra ở lớp mà không nên xuất hiện trên mạng. Đó cũng là sự xâm phạm quyền riêng tư, an ninh dữ liệu và an toán cá nhân”.

Có một số nguy cơ về an ninh liên quan đến các video phát trực tiếp về học sinh.

Một phụ huynh có con học mẫu giáo ở tỉnh Hà Nam cho biết chị ủng hộ ý tưởng theo dõi con trực tuyến. Tuy nhiên, chị không thấy thoải mái với việc mọi người cũng có thể theo dõi các con mọi lúc kể cả lúc ngủ.

Sau khi báo chí phản ánh về xu hướng phát livestream ở lớp học, công ty Shuidi Zhibo đã đưa ra thông báo trực tuyến giải thích về sứ mệnh của mình.

Thông báo viết: “Việc của giáo viên là mua, lắp đặt và sử dụng camera. Đó là một hành động tự nguyện.

Nhiều phụ huynh muốn biết con em học hành ở lớp như thế nào. Các nhà trường và giáo viên hiểu được nhu cầu của phụ huynh muốn biết con em thể hiện như thế nào trên lớp.

Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được phàn nàn nào của phụ huynh hay học sinh”.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn đang tranh luận về việc có nên cho phép phát livestream ở lớp học. Một độc giả bình luận trong bài viết của báo The Paper: “Một học sinh dưới một hệ thống giáo dục lạ lùng như vậy sẽ phát sinh những vấn đề tâm lý”.

Một bạn đọc khác bình luận: “Việc phát livestream phòng ký túc xá, với những người có con gái sống trong ký túc xá, liệu bạn có từng nghĩ rằng có những người đàn ông sẽ tiếp cận vào kênh phát livestream để theo dõi con gái bạn?”.

Một bạn đọc khác viết: “Việc lắp đặt camera ở trường học thì rất thông dụng, điều này tôi có thể hiểu được. Tuy nhiên, việc phát livestream thì hoàn toàn quá mức. Nếu các bậc phụ huynh quan tâm đến con em mình, họ có thể đến trường hoặc xem camera. Liệu bạn có nghĩ rằng đây là điều đúng đắn khi phô bày sự riêng tư của con em mình với công chúng?”.

Xuân Vũ

Theo Dailymail