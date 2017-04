Sao phim “Vì sao đưa anh tới” bí mật dự sinh nhật tại Việt Nam

Vừa qua, diễn viên Yan My đã có buổi gặp gỡ thân mật với đoàn làm phim Hàn Quốc, đây chính là ekip của bộ phim nổi tiếng mà giới trẻ rất yêu thích “Vì sao đưa anh tới” tại Việt Nam.

Shin Sung Rok (trái) đảm nhiệm vai ác nhân trong "Vì sao đưa anh tới".

Shin Sung Rok là diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc.

Được biết, đây là tiệc sinh nhật của Yan My, sự xuất hiện của nam diễn viên điển trai Shin Sung Rok - nhân vật chính của bộ phim đình đám Hàn Quốc “Vì sao đưa anh tới” đã khiến không khí trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.

Việc diễn viên Shin Sung Rok tới TP HCM trước đó không hề được công bố rộng rãi, chính vì thế việc nam diễn viên bí mật tới buổi sinh nhật của diễn viên Yan My khiến nhiều người bất ngờ.

Shin Sung Rok thân mật cùng Yan My trong tiệc sinh nhật của cô.

Shin Sung Rok đã có những cử chỉ rất thân mật với diễn viên Yan My. Yan My cho biết, diễn viên Shin Sung Rok có mặt tại TP HCM để tham gia đóng một dự án phim, anh là người rất thân thiện và dễ gần.

Dự kiến, Shin Sung Rok sẽ có khoảng 2 ngày làm việc nữa trước khi về nước Diễn viên Yan My là người khá hoạt ngôn, cô giới thiệu một vài điểm tham quan của TP HCM cho Shin Sung Rok.

Nam, nữ diễn viên trò chuyện rất nhiều trong suốt bữa tiệc.

Yan My cũng đã từng tới Hàn Quốc nên cô đã đặt khá nhiều câu hỏi cho Shin Sung Rok. Cả hai đã có những chia sẻ về cuộc sống đặc biệt là về điện ảnh, cả hai hy vọng có cơ hội cùng hợp tác với nhau trong tương lai.

Shin Sung Rok là diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc, anh từng tham gia các phim như: Vì sao đưa anh tới, Definitely Neighbors, Three Dads, One Mom...

Yan My mới đây được chú ý khi đóng phim “Biệt thự Pensee”, Zippo, Mù tạt và em”,...

Trong khi đó diễn viên Yan My là người thành danh từ các phim truyền hình như “13 nữ tử tù”, “Sóng gió gia đình”, “Biệt thự Pensee”, Zippo, Mù tạt và em”...

Hiện tại cô đang đóng phần 3 của loạt phim hình sự “Hồ sơ lửa” dài 1.000 tập. Trong phần này, Yan My đóng vai con gái ông trùm xã hội đen, một nhân vật có tâm lý phức tạp.

Shin Sung Rok, Yan My và ekip đoàn phim không khí bữa tiệc rất vui vẻ và ấm cúng

Phương Nhung