“Dê - gà lạc nhà quan” & vốn ưu đãi “lầm đường” nhà cán bộ

Cách đây ít lâu (2015), dư luận được một phen ngơ ngác khi thấy 12 con dê của UBND thị xã Bỉm Sơn tặng bà con nghèo huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) trong chương trình hỗ trợ thoát nghèo bỗng… “lầm đường” lạc về trang trại của ông Bí thư Đỗ Minh Quý của huyện Thạch Thành.

6 tháng sau khi đàn dê “đi nhầm nhà quan”, vụ việc bị người dân phát giác và tất nhiên, những con dê cuối cùng cũng được đến đúng địa chỉ. Không biết có phải vì lý do này không mà sau đó, ông Quý không còn làm Bí thư huyện này nữa.

Cũng trong năm đó, báo Dân trí có bài viết “Gà cấp cho người nghèo chạy vào nhà Bí thư, Chủ tịch xã”, phản ánh việc 1.250 con gà được huyện Quế Sơn hỗ trợ người dân nghèo trong xã nuôi nhưng lại được cấp phát cho lãnh đạo xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, trong đó có cả Bí thư và Chủ tịch xã.

Cứ ngỡ chỉ những con gà u mê, những con dê lạc lối thì giờ đây “căn bệnh” này lại xuất hiện ở chốn “siêu dê - gà”.

Trên báo Dân trí hôm qua (ngày 9/5/2017) trong bài “Vốn ưu đãi dành cho người nghèo "chạy" về nhà cán bộ” cho biết, nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình dành cho hộ nghèo, hộ khó khăn đã được giải ngân cho nhiều cán bộ UBND xã Hội Sơn (Anh Sơn, Nghệ An). Thậm chí, các hồ sơ vay vốn ghi sai địa chỉ vẫn được lãnh đạo UBND xã xác nhận để cán bộ được vay vốn ưu đãi.

Cụ thể, hộ gia đình bà Đỗ Thị Kiểm (là giáo viên mầm non xã Hội Sơn), chồng là cán bộ Huyện đội Anh Sơn được vay 37 triệu đồng. Bà Đỗ Thị Thu Hà - cán bộ văn hóa xã, vợ ông Nguyễn Văn Cảnh - Trưởng Công an xã Hội Sơn vay 6 triệu đồng. Bà Phạm Thị Tú – Chủ tịch Hội LHPN xã Hội Sơn, vợ của ông Nguyễn Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND xã Hội Sơn vay 6 triệu đồng. Ông Bùi Xuân Đại – Phó Công an xã Hội Sơn vay 12 triệu đồng. Ông Cao Xuân Công – Bí thư Đoàn thanh niên xã Hội Sơn vay 30 triệu đồng. Bà Đỗ Thanh Tú Uyên – Trực Đảng ủy xã Hội Sơn năm 2013 vay 30 triệu đồng, năm 2016 vay 12 triệu đồng. Bà Bùi Thị Hằng – cán bộ Tư pháp xã Hội Sơn năm 2013 vay 30 triệu đồng đến năm 2015 lại vay 12 triệu đồng…

Đọc những thông tin trên, ban đầu thấy mừng. Mừng là bởi lẽ cán bộ thời nay mà nghèo chắc là thanh liêm và đang là của “hiếm”. Về các làng quê, những ngôi nhà to nhất, đẹp nhất hay những chiếc xe sang nhất thì trong đó, không ít là của cán bộ. Thậm chí, ở một số nơi, tìm nhà cán bộ không phải hỏi thăm mà chỉ cần xác định đâu là ngôi nhà khang trang nhất.

Thế mà ở đây, cán bộ lại phải vay vốn ưu đãi dành cho người nghèo thì vừa… phục, vừa… thương. Phục vì sự thanh liêm còn thương bởi những người phục vụ nhân dân mà nghèo, mà khổ.

Tiếc thay, thực tế thì không phải như vậy mà ngược lại, những nhân vật trong bài báo nói trên đều là những gia đình khá giả. Trong địa phương, còn nhiều người nghèo hơn họ rất nhiều.

Buồn thay, hết “những con gà u mê”, “những đàn dê lạc lối” thì giờ đây, những đồng tiền ưu đãi lại “sa ngã” nhà quan. Chợt nhớ câu của nói nổi tiếng của bà Nguyễn Thị Doan hôm nào: “Người ta ăn không từ thứ gì…”.

Bùi Hoàng Tám