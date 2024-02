Xuyên Tết xử lý "ma men", phát hiện lái xe dính cồn gấp 3,2 lần kịch khung

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong việc xử lý vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái trực 100% quân số, "xuyên đêm, xuyên Tết" để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 12/2 (tức mùng 3 Tết), Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Văn Yên tổ chức xử lý tình trạng tài xế vi phạm nồng độ cồn trên đường tỉnh lộ 175, đoạn đối diện trụ sở Công an xã An Thịnh (huyện Văn Yên).

Thời gian làm việc của tổ công tác từ 14h đến 16h cùng ngày.

Lúc 14h17, tổ công tác dừng xe máy mang BKS 21E1-258.xx do anh B.V.N. (SN 1989, ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên) điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện anh N. vi phạm nồng độ cồn ở mức "rất khủng" 1,289mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm cao gấp 3,2 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn (0,4mg/lít khí thở).

Trình bày với tổ công tác, anh N. cho biết, do hôm nay mùng 3 Tết ăn cơm cùng gia đình nên đã sử dụng rượu bia. Với vi phạm này, anh N. sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Ngoài việc kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển xe máy, tổ công tác còn kiểm tra với nhiều tài xế ô tô tuy nhiên không phát hiện trường hợp vi phạm.

Tiếp đó, lúc 14h22, cảnh sát phát hiện nam thanh niên Đ.K.P. (SN 2004, ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên), điều khiển xe máy mang BKS 21B1-732.xx, quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT. Tổ công tác đã áp sát, khống chế và yêu cầu anh P. dừng xe, về chốt để làm việc.

Qua kiểm tra nồng độ cồn với anh P., cảnh sát phát hiện người này vi phạm ở mức 0,540mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn.

Khoảng 15 phút sau, tổ công tác phát hiện xe máy mang BKS 21E1-561.xx, trên xe chở theo 2 người bất ngờ quay đầu bỏ chạy vào ngõ khi thấy CSGT. Tổ công tác đã đuổi theo xe máy nêu trên. Khi đuổi vào trong ngõ, cảnh sát phát hiện xe máy này đỗ trong sân của một nhà dân, cả người điều khiển xe và người ngồi sau đã không còn có mặt tại hiện trường.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Tiến Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Văn Yên, cho biết với trường hợp tài xế bỏ xe, tổ công tác sẽ lập biên bản sự việc, đưa phương tiện về trụ sở và gửi thông báo tới chủ xe để tới làm việc.

Khoảng 30 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện nam thanh niên L.M.D. (SN 2006, ở xã An Thịnh) điều khiển xe máy mang BKS 24B1-972.xx, vi phạm nồng độ cồn. Qua kiểm tra, phát hiện D. vi phạm ở mức 0,420mg/lít khí thở. Đây cũng là mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ca làm việc chiều mùng 3 Tết, tổ công tác đã xử lý 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng nói, trong số này có 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Văn Yên (Yên Bái), cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán, đơn vị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt tập trung xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn, phấn đấu một Tết Nguyên đán không rượu, bia trên mọi nẻo đường.

"Các cán bộ trong đơn vị được quán triệt, tổ chức kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn xuyên những ngày Tết, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Thiếu tá Trung nói.