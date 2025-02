Xử phạt tài xế mở cửa ô tô bất cẩn khiến người đi xe máy ngã văng ra đường

Chiều 10/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Tuyên Quang đã lập biên bản xử lý tài xế H.V.V. (SN 1981, quê Vĩnh Phúc), do có hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn khiến một người lái xe máy bị ngã lăn ra đường.

Hình ảnh tài xế V. mở cửa khiến người lái xe máy ngã lăn ra đường (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó ngày 6/2, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip về người điều khiển ô tô BKS 88A-242.xx đột ngột mở cửa xe không quan sát, khiến một người đi xe máy đâm vào cửa xe và ngã văng ra đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Tuyên Quang đã tiến hành xác minh và mời các bên liên quan đến cơ quan công an để làm việc.

CSGT mời các bên trong vụ việc lên cơ quan công an để làm việc (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang).

Tại cơ quan công an, nam tài xế ô tô được xác định là anh H.V.V.. Anh V. cho biết đã nhận thức rõ hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn. Lực lượng CSGT đã xử lý hành vi vi phạm của anh V. theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng đối với hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn, hoặc bị phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng đối với hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông.