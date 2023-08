Xử phạt người đàn ông rao bán 50 bộ quần áo rằn ri

Ngày 7/8, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Nghệ An, Đội Quản lý thị trường số 11 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.A.T. (trú xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về các vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp Công an xã Nghi Lâm, thuộc Công an huyện Nghi Lộc, kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh quần áo do ông N.A.T. làm chủ.

Lực lượng chức năng giám sát việc cắt bỏ, tiêu hủy số quần áo rằn ri của ông T. (Ảnh: Quang Hiếu).

Thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh của ông T. đang vận hành website thương mại điện tử đăng bán, quản lý đơn hàng và quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm quần áo, phụ kiện đi rừng, phụ kiện du lịch...

Đoàn kiểm tra phát hiện trang thương mại điện tử này chưa thực hiện việc thông báo với Bộ Công Thương; cơ sở kinh doanh hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cơ sở kinh doanh của ông T. bày bán 50 bộ quần áo họa tiết rằn ri, màu đốm vàng, là trang phục dành cho người đi rừng. Ông T. không xuất trình được giấy tờ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Theo chủ cơ sở, số quần áo trên được mua trôi nổi trên thị trường.

Với các vi phạm: Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng không thực hiện nghĩa vụ thông báo với Bộ Công Thương theo quy định; kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không đăng ký thành lập hộ kinh doanh; kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ông N.A.T. bị phạt hành chính gần 30 triệu đồng.

Ngoài ra, ông N.A.T. buộc phải tiêu hủy 50 bộ quần áo rằn ri nói trên.