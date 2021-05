Xe tải nát bét sau khi tông vào vách núi, 2 người tử vong trong cabin

Dân trí Một chiếc xe tải đang đổ đèo Cù Mông (TP Quy Nhơn, Bình Định) thì mất lái tông vào lan can đường rồi đâm thẳng vào vách núi, lật ngửa. Hai người ngồi trên xe tải tử vong tại chỗ.

Xe tải bẹp dúm sau khi tông vào vách núi.

Ngày 12/5, lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng khiến 2 người đi trên xe tải tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 tại km1241 + 900 trên quốc lộ 1, thuộc tổ 5, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại đèo Cù Mông. Chiếc xe tải lật ngửa và gần như nát bét.

Theo đó, vào thời điểm trên, ô tô tải mang BKS 51D-633.56 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng bắc - nam chở hàng đông lạnh. Trong lúc xe đang đổ đèo Cù Mông thì bất ngờ mất lái đâm vào thành lan can bên đường, sau đó tông thẳng vào vách núi rồi lật ngửa giữa đường.

Vụ tai nạn đã khiến 2 người ngồi trên cabin xe là Nguyễn Thanh Y. (28 tuổi, trú tại xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) và Phan Văn L. (27 tuổi, trú xã Lư Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) tử vong tại chỗ.

Đầu xe bẹp dúm, 2 người bị mắc kẹt trên cabin.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật ngửa, đầu xe và thùng xe gần như nát vụn. Toàn bộ hàng hóa trên xe vương vãi khắp nơi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm CSGT, Công an địa phương, Cảnh sát PCCC - CHCN Công an tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường. Do phần đầu xe tải bị bẹp dúm, 2 nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe nên phải mất hơn 1 giờ đồng hồ lực lượng cứu nạn mới đưa được 2 thi thể nạn nhân ra bên ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua lại gặp khó khăn.

Hàng hóa vương vãi khắp nơi.

Thùng xe cũng gãy nát.

Lực lượng chức năng thu gom hàng hóa.

Cẩu xe ra khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông.

Doãn Công