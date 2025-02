Xe tải bốc cháy dữ dội trên quốc lộ

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra lúc 6h ngày 27/2, khi ô tô tải biển kiểm soát 67C-038.xx do tài xế Võ Kỷ Mão (38 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển chở hàng tạp hóa từ TPHCM về An Giang.

Ô tô tải di chuyển trên quốc lộ 91, khi đến ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tài xế dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này, xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT cùng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh An Giang phối hợp Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực Châu Phú, Công an huyện Châu Phú đến hiện trường phân luồng giao thông, khắc phục đám cháy.

Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên, hỏa hoạn đã thiêu rụi ô tô cùng toàn bộ hàng hóa trên xe. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.