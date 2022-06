Xe khách lật khiến 4 người tử vong: Nhiều lần vi phạm tốc độ

Chiều 15/6, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam về các nội dung liên quan vụ tai nạn giao thông của xe khách mang biển kiểm soát 37B-028.06.

Đây là xe khách đã xảy ra va chạm với xe máy tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) vào lúc 0h10 ngày 14/6 và bị lật nằm ngang đường. Vụ tại nạn khiến 4 người tử vong (gồm người điều khiển xe máy và 3 hành khách trên xe khách), 5 người khác bị thương.

Xe khách lật, nằm ngang đường sau khi va chạm với xe máy khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương (Ảnh: T.B).

Theo báo cáo của Sở GTVT Nghệ An, xe ô tô khách nêu trên thuộc Hợp tác xã vận tải Nghệ An (có địa chỉ tại thành phố Vinh, Nghệ An). Xe 37B 028.06 đăng ký tên ông Hoàng Đình Hoàn - thành viên Hợp tác xã, chạy tuyến Bến xe Đô Lương (Nghệ An) đi bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), được Sở GTVT Nghệ An chấp thuận khai thác ngày 9/7/2021; phù hiệu chạy tuyến cố định có giá trị đến ngày 19/11. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ có giá trị đến hết ngày 25/9.

Theo trích xuất từ hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ đầu năm đến hết tháng 5, phương tiện này đã nhiều lần vi phạm quy định về tốc độ.

Trong vòng 5 tháng đầu năm 2022, phương tiện này có 5 lần vi phạm quy định về tốc độ (Ảnh: T.B).

"Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phương tiện không bị thu hồi phù hiệu trong thời gian hoạt động trở lại sau dịch", báo cáo của Sở GTVT Nghệ An nêu rõ.

Hành trình, tốc độ của phương tiện 37B-028.06 từ 23h ngày 13/6 đến 00h10 ngày 14/6 được Sở GTVT Nghệ An trích xuất, thể hiện phương tiện không đi theo đường tránh mà đi vào nội đô thành phố Ninh Bình.