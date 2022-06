Vụ lật xe khách 4 người chết: Lái xe khách không có nồng độ cồn và ma túy

Vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 13/6 trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Nam Thành, TP Ninh Bình được Công an tỉnh Ninh Bình thông tin cụ thể như sau.

Ngã 3 nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Hồi 23h50 ngày 13/6, tại km 265+570 quốc lộ 1A (ngã ba giao với đường Tuệ Tĩnh) đoạn qua phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe ô tô khách giường nằm BKS 37B - 028.06 do lái xe Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi hướng Hà Nội - Thanh Hóa đã va chạm với xe mô tô BKS 35H3 - 9850 do ông Vũ Minh Tam (SN 1952, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển (đi trên đường Tuệ Tĩnh, đến QL 1A rẽ trái về hướng Hà Nội).

Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thăm hỏi gia đình các nạn nhân (Ảnh: Thái Bá).

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách giường nằm có 38 hành khách và 4 người nhà xe. Cú va chạm khiến xe khách bị lật nằm ngang giữa đường quốc lộ 1A.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người chết gồm: ông Vũ Minh Tam (đi xe mô tô); cháu Phan Uy Vũ (SN 2010), Nguyễn Tất Ngà (SN 2002) và Nguyễn Tài Thái (SN 2000) hành khách trên xe ô tô - đều ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Có 5 người trên xe khách bị thương nặng gồm: Lê Đức Hảo (SN 2003), Hoàng Tiến Thạch (SN 2000), Nguyễn Quốc Nhàn (SN 1977) ở huyện Đô Lương, Nghệ An; Vũ Thị Lơn (SN 1942), Vũ Thị Lan (SN 1959) ở Yên Thành, Nghệ An).

Xe khách cày nát giải phân cách, cột đèn, biển báo sau đó lật ngang giữa đường (Ảnh: Thái Bá).

Vụ tai nạn khiến 2 phương tiện bị hư hỏng nặng; 1 cột đèn chiếu sáng và 1 cột đèn tín hiệu hư hỏng. Công an TP Ninh Bình đã khám nghiệm hiện trường và đang làm việc với các cá nhân liên quan. Qua kiểm tra, Nguyễn Ngọc Sáng (lái xe khách) không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể.

Sáng 14/6, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình thăm hỏi các nạn nhân. Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

Đôi dép nạn nhân còn sót lại tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc (Ảnh: Thái Bá).

Vụ tai nạn đang được điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.