Xe khách đâm chết người lúc rạng sáng rồi bỏ trốn

Ngày 15/2, thông tin từ Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), đơn vị này vừa tiến hành các thủ tục tiếp nhận để xử lý tài xế xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Tài xế này là Nguyễn Hồng Phong (43 tuổi), trú tỉnh Nghệ An, được Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định bàn giao cho Công an huyện Lệ Thủy để làm rõ vụ tai nạn chết người xảy ra vào rạng sáng 13/2.

Trước đó, tài xế Nguyễn Hồng Phong điều khiển ô tô khách 45 chỗ biển kiểm soát 37B - 020.23 từ Nghệ An vào TPHCM. Khoảng 5h sáng 13/2, khi xe khách này chạy đến địa phận xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) thì xảy ra va chạm với người đi xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Phong không dừng xe để giải quyết vụ việc mà lợi dụng thời điểm vắng người đã lái xe tiếp tục hành trình, bỏ trốn vào Nam.

Chiếc xe gây tai nạn đã bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Cơ quan điều tra, Công an huyện Lệ Thủy đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát hiện thu giữ một số mảnh vỡ nhựa màu xanh và mảnh vỡ đèn xe ô tô của phương tiện gây tai nạn.

Qua rà soát, công an xác định cách hiện trường 800 m có camera nhà dân ghi lại hình ảnh xe ô tô trong diện nghi vấn. Tiếp tục thu thập thông tin, cơ quan công an đã xác định được chiếc xe gây tai nạn nên phối hợp với công an các tỉnh phía Nam tiến hành truy bắt.

Đến chiều 13/2, tài xế Nguyễn Hồng Phong và xe ô tô khách 37B - 020.23 đã bị cơ quan Công an tỉnh Bình Định bắt giữ. Hiện đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn đã được di lý về Công an huyện Lệ Thủy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phú Yên: Người đàn ông bị tàu hỏa kéo lê hơn 100 m

UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt làm ông T.C.Đ (60 tuổi, chưa rõ trú quán) bị đa chấn thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 chiều 15/2, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua cầu Đà Rằng (TP Tuy Hòa).

Sau va chạm, tàu hàng phải hãm phanh gấp và dừng trên cầu sông Đà Rằng (Ảnh: Vũ Xuân).

Vào thời điểm trên, ông T.C.Đ. điều khiển xe gắn máy băng qua đường sắt (đường ngang dân sinh không có gác chắn, tín hiệu đèn báo). Lúc này, tàu chở hàng theo hướng Nam - Bắc di chuyển tới vì bất ngờ nên không kịp hãm dừng.

Hậu quả ông T.C.Đ. bị tàu hỏa kéo lê cùng chiếc xe gắn máy hơn 100 m. Ông Đ. bị đa chấn thương trong tình trạng nguy kịch và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Phú Yên.

Sau vụ tai nạn, đoàn tàu phải dừng khoảng 20 phút để đưa chiếc xe máy của ông Đ. rời khỏi đường ray mới di chuyển tiếp.

Nhận được tin báo, lực lượng công an giao thông đã có mặt tại điểm xảy ra tai nạn, phối hợp với ngành đường sắt khám nghiệm hiện trường để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.