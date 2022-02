Đoạn clip về tình huống giao thông được một nhân chứng ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một chiếc bán tải chạy lạng lách, liên tục đổi làn đường hết sức nguy hiểm, dù đoạn đường có khá đông phương tiện đang di chuyển.

Có thời điểm, chiếc xe bán tải này lấn hẳn sang làn đường ngược chiều, suýt đối đầu trực diện với một chiếc xe ben đang chạy đến từ hướng đối diện. May mắn tài xế chiếc xe ben đã chủ động phanh lại, tránh một pha va chạm nguy hiểm.

Sau khi chạy lạng lách suốt một đoạn đường dài, chiếc xe bán tải này đã đâm vào dải phân cách giữa đường, khiến bánh trước bị nổ và gãy càng chữ A. Đến lúc này, người đi đường mới "thở phào nhẹ nhõm" khi chiếc xe này không thể "gây họa" cho người khác.

Xe bán tải lạng lách trên đường rồi tự gây tai nạn (Video: Camera giao thông).

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng về nguyên do khiến chiếc xe bán tải di chuyển lạng lách và nguy hiểm như vậy. Nhiều cư dân mạng cho rằng tài xế chiếc xe bán tải này đã điều khiển xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo do say rượu hoặc do buồn ngủ.

"Chỉ xem qua video thôi mà cũng thấy rùng mình. Chỉ khi cầm lái trong điều kiện thiếu tỉnh táo mới có thể di chuyển thiếu ổn định như vậy, cũng may không có ai chịu vạ lây vì chiếc xe bán tải này", người dùng Facebook có tên B.Hoàng bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Khi tai nạn xảy ra, nhiều người vẫn gọi là xe điên, nhưng rõ ràng chiếc xe không có tội, chỉ có những tài xế điên cầm lái gây ra tai nạn mà thôi. Nếu đã rơi vào tình trạng thiếu tỉnh táo, dù vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, xin đừng điều khiển xe ra đường, vì điều này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người khác trên đường", tài khoản Facebook T.Hùng bày tỏ sự bức xúc sau khi xem đoạn clip.

"Điều khiển như thế này rõ ràng là say rượu chứ không phải là buồn ngủ. Nếu buồn ngủ thì đã không thể xử lý kịp khi nhìn thấy xe chạy ngược chiều. Chỉ có khi say rượu thì vẫn muốn xử lý, nhưng đầu óc lại không còn đủ nhanh nhạy và tỉnh táo để xử lý đúng theo ý muốn của mình", một người dùng mạng xã hội khác nhận xét sau khi xem đoạn clip.

"Cũng may là tài xế tự gây tai nạn rồi tự phải gánh hậu quả, không gây hại cho ai. Hy vọng đây sẽ là bài học đáng nhớ để tài xế này không bao giờ lái xe ra đường trong tình trạng thiếu tỉnh táo như vậy nữa", tài khoản Facebook V.Thọ bình luận.

Dù hiện tại mức xử phạt cho hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn trong máu đã tăng mạnh hơn so với trước, nhưng trên thực tế nhiều người vẫn xem thường pháp luật và liều lĩnh lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, tài xế điều khiển ô tô có sử dụng rượu bia sẽ chịu mức phạt từ 30 đến 40 triệu đồng; người điều khiển mô tô, xe gắn máy (kể cả xe đạp điện) nếu sử dụng rượu bia sẽ chịu mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Đặc biệt, người đi xe đạp, xe thô sơ nếu sử dụng rượu bia cũng chịu mức xử phạt từ 400 đến 600 ngàn đồng.

Ngoài ra, những người vi phạm còn bị chịu hình thức xử phạt bổ sung là thu bằng lái và sẽ chịu trách nhiệm hình sự nếu gây ra tai nạn.