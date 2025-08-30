Xe khách 24 chỗ nhồi nhét 46 hành khách ở Đồng Nai

Ngày 30/8, Trạm CSGT Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, hơn 22h ngày 29/8, tại Km1792+500 quốc lộ 1A, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm đã phát hiện xe khách BKS 50H-676.xx do tài xế Đ.T.C. (35 tuổi, ngụ Gia Lai) điều khiển, chỉ có 24 chỗ ngồi nhưng chở tới 46 hành khách, gần gấp đôi quy định.

CSGT lập biên bản xử phạt hành vi chở quá số người quy định (Ảnh: Trạm CSGT Suối Tre).

Lực lượng CSGT đã làm việc với tài xế đồng thời lập biên bản xử phạt hành vi vi phạm trên.

Theo Trạm CSGT Suối Tre, việc nhồi nhét hành khách không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên tuyến quốc lộ đông phương tiện di chuyển.