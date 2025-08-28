Xe container tông 2 ô tô, lật chắn ngang đèo Bảo Lộc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 8h10 ngày 28/8, trên quốc lộ 20, đoạn thuộc đèo Bảo Lộc (xã Đạ Huoai 2, Lâm Đồng).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: An Sinh).

Theo thông tin ban đầu, xe container (chưa rõ tài xế) lưu thông trên quốc lộ 20 hướng Lâm Đồng - TPHCM. Khi đến địa điểm trên, phương tiện bất ngờ va chạm với ô tô con và xe khách 29 chỗ cùng chiều phía trước rồi lật nghiêng, chắn ngang đường.

Đèo Bảo Lộc bị ách tắc nhiều km (Ảnh: An Sinh).

Tại hiện trường, phần đầu của xe container biến dạng, ô tô con và xe khách bị hư hỏng, đèo Bảo Lộc ách tắc nhiều km. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.