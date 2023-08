Xây vành đai xanh, chặn đường thẩm lậu ma túy từ "Tam giác vàng"

"Từ hồi có công an chính quy về, bản ta bình yên hẳn", ông Lô Văn Du, Trưởng bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An), nói.

Nghệ An là địa phương có đường biên giới dài gần 470km, tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào, vùng giáp biên trải dài trên 27 xã, thuộc 6 huyện. Do nằm gần khu vực "Tam giác vàng" - nơi được mệnh danh là "công xưởng ma túy của thế giới" nên tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới Nghệ An được đánh giá là rất phức tạp.

Đây cũng là một trong những điểm trung chuyển ma túy thẩm lậu vào Việt Nam trước khi phân phối tới các thành phố lớn hay trung chuyển sang nước thứ 3.

Đói nghèo, lạc hậu và thiếu hiểu biết, một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền tây Nghệ An đã bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ vào các đường dây ma túy. Không ít người phải trả giá bằng cả mạng sống chỉ vì số tiền vận chuyển ma túy 10 triệu đồng. Đằng sau câu chuyện đáng buồn ấy là nhiều hệ lụy khác kéo dài...

Quyết tâm tạo lập "lá chắn", "vành đai biên giới" sạch ma túy vững chắc; ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, tháng 4/2022, Công an tỉnh Nghệ An triển khai đề án "Xã biên giới sạch ma túy" với nòng cốt là công an xã.

Nhiều nguồn lực, thiết bị và cán bộ từ phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã được tăng cường cho các xã để thực hiện mục tiêu xây dựng các xã biên giới thành "vùng xanh" chốt chặn đầu tiên, có ý nghĩa quyết định, từng bước đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước.

Theo ông Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn (Nghệ An) - việc triển khai đề án xã biên giới sạch ma túy; đấu tranh phòng, chống tội phạm, kết hợp công tác tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện đã góp phần kìm giữ các loại tội phạm liên quan, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới nói riêng và trên địa bàn toàn huyện nói chung.

Đây là kết quả của sự nỗ lực của ngành công an, đặc biệt là công an chính quy ở các xã và công tác phối kết hợp của chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội địa phương.

Thiếu tá Lỳ Bá Lử - Trưởng Công an xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) - cho biết: "Năm 2022, toàn xã có hơn 20 người nghiện ma túy. Việc vận động người nghiện đi cai nghiện tập trung rất khó bởi tâm lý của người nghiện là sợ cơ quan chức năng, thấy công an đến là bỏ trốn vào rừng.

Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã, phối hợp lực lượng biên phòng... đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để người dân thấy được tác hại cũng như hệ lụy của ma túy.

Từ chỗ e dè, chống đối, người dân đã có sự phối hợp với công an. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả, chỉ sau 10 tháng triển khai đề án, xã Na Ngoi đã được công nhận là xã sạch ma túy", Thiếu tá Lỳ Bá Lử cho hay.

Đến nay, xã không còn tụ điểm hay điểm bán lẻ, sử dụng ma túy. Ngoài 8 đối tượng đang cai nghiện tập trung, công an xã đang quản lý sau cai 8 đối tượng, 4 trường hợp khác không còn ở địa phương. Những điểm nóng ma túy đã và đang được loại trừ, trả lại sự bình yên vốn có ở bản làng nơi miền tây xứ Nghệ.

Bản Đửa (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) nằm dưới chân Pù Lôm, nơi từng là con đường thẩm lậu ma túy từ Lào vào Nghệ An trước khi xâm nhập sâu hơn vào nội địa. Cũng bởi cái vị trí "đắc địa" ấy, bản Đửa cũng chính là nơi gánh chịu sự tàn phá của "con ma" ma túy.

Trưởng bản Lô Văn Du nhẩm tính, toàn bản có 82 hộ dân, 394 khẩu, chủ yếu là đồng bào Thái thì tới 30 hộ có người đi tù hoặc từng đi tù liên quan đến ma túy. Thời điểm trước năm 2022, bản có 27 người nghiện ma túy, chưa kể những người nghiện đã chết hoặc đã bị bắt do liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật.

"Trước đây nhiều người nghiện, người bán lẻ ma túy, rồi trộm cắp, mất an ninh trật tự ở bản cũng từ đó mà ra. Từ khi có công an chính quy về, bản ta bình yên hẳn. Công an phối hợp chính quyền địa phương và ban quản lý bản lập hồ sơ đưa 9 người đi cai nghiện, vận động 18 đối tượng nghiện tự cai tại nhà.

Hiện số này cũng đã được giới thiệu đi làm việc tại công ty. Người nghiện được quản lý chặt, tình trạng trộm cắp tài sản, mất an ninh trật tự cũng không còn xảy ra", Trưởng bản Lô Văn Du phấn khởi cho biết.

Sau một năm triển khai quyết liệt, với sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội, đặc biệt là của ngành công an, trong đó công an xã đóng vai trò nòng cốt, 27/27 xã thuộc đề án đã được công nhận là xã biên giới sạch ma túy.

Từ thắng lợi này, tỉnh Nghệ An đã nhân rộng, hướng tới xây dựng "Huyện biên giới sạch về ma túy" tại 6 huyện. Đến nay, ngoài 27 xã biên giới thuộc đề án, Nghệ An có thêm 69 xã, trong đó có 24 xã thuộc 6 huyện biên giới và 45 xã nội địa, đạt cơ bản 2 tiêu chí "sạch tội phạm, tệ nạn ma túy" và "sạch người nghiện".

Trong thành tích chung ấy, có phần đóng góp quan trọng của lực lượng công an chính quy ở xã.

Theo Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - "làm sạch" ma túy đã khó, "giữ sạch" càng khó hơn.

"Cùng với các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, ngành công an và chính quyền địa phương đang tăng cường triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhằm hạn chế, tiến tới triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện của tội phạm và tệ nạn ma túy.

Để "giữ sạch" địa bàn, ngoài sự nỗ lực của ngành công an, các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền các địa phương, công an xã với tinh thần bám dân, bám địa bàn tiếp tục được xác định là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tránh để tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy phát sinh trở lại".

Là xã biên giới cửa ngõ tây bắc của tỉnh Nghệ An, xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) là vùng trọng điểm về tội phạm ma túy, địa bàn trung chuyển chất ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào Việt Nam. Đây cũng là địa bàn có tỉ lệ người nghiện ma túy và gia đình có người thân đang thi hành các bản án liên quan đến ma túy khá cao.

Triển khai đề án "Xã biên giới sạch ma túy", cùng sự quyết tâm của lực lượng công an chính quy, sự phối hợp của chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, xây dựng "vùng xanh" đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Điều trăn trở nhất của lực lượng công an là đến thời điểm này, xã Tri Lễ còn bản Mường Lống chưa được công nhận là "sạch ma túy".

Bản Mường Lống là nơi sinh sống của 135 hộ đồng bào Mông với tỉ lệ hộ nghèo chiếm tới hơn 73%, tồn tại nhiều tập quán lạc hậu. Theo kết quả trinh sát cho thấy hiện trong bản còn 5 điểm bán lẻ chất ma túy, 6 đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy và 7 đối tượng nghiện ma túy.

Khó khăn trong phòng, chống tội phạm về ma túy ở Mường Lống xuất phát từ những khó khăn mang tính đặc thù và quan niệm, tư tưởng cố hữu của đồng bào Mông. Cuộc chiến chống loại tội phạm này dự báo còn rất nhiều khó khăn, gian nan bởi vậy, trong thời gian tới, lực lượng công an chính quy tiếp tục phối hợp biên phòng và chính quyền địa phương với quyết tâm cao nhất, sớm "làm sạch" và "giữ sạch" địa bàn.

Trong cuộc trò chuyện, Đại úy Nguyễn Hồng Quân - Trưởng Công an xã - nói nhiều đến những khó khăn, vất vả của địa bàn đặc thù nhưng anh cũng kể nhiều câu chuyện về tình cảm của người dân biên giới với những cán bộ công an.

Có những người dân từ bản xa lặn lội ra trung tâm xã, kiên trì chờ đợi hoàn tất các thủ tục hành chính không một lời ca thán rồi chạy ra quán, mua mấy lon nước ngọt mang vào.

"Đón lon nước mát kèm câu nói "các chú uống cho đỡ khát rồi làm, tôi ngồi đây thấy anh em vất vả quá, không có cả thời gian mà uống nước", tự nhiên thấy ấm lòng và xúc động vô cùng. Sự tin tưởng, yêu mến của người dân là nguồn động viên lớn nhất đối với chúng tôi khi về với bản làng", Đại úy Quân chia sẻ.

Nội dung: Hoàng Lam

Ảnh: Hoàng Lam, CTV

25/08/2023 - 06:24