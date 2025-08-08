Xây dựng Côn Đảo thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp

Ngày 8/8, Đảng bộ đặc khu Côn Đảo (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo TPHCM và nguyên lãnh đạo đặc khu Côn Đảo qua các thời kỳ và 109 đại biểu chính thức.

Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân; phát triển kinh tế bền vững gắn với du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh và sinh thái biển tầm cỡ khu vực, quốc tế".

Ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại Đại hội đại biểu đặc khu Côn Đảo (Ảnh: Phú Việt).

Trong nghị quyết của Đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, Côn Đảo tập trung ba khâu đột phá: Hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải, rác thải và phát triển giao thông xanh; phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng đảo thông minh.

Đại hội lần này cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế, phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa, lịch sử; quốc phòng - an ninh vững chắc; chất lượng cuộc sống và hạnh phúc nhân dân được nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Côn Đảo trong việc nâng cao đời sống, xây dựng địa phương trở thành "nơi có chỉ số hạnh phúc cao", xanh - sạch - đẹp.

Đặc biệt, Côn Đảo đã giữ vững được sự linh thiêng, đồng thời làm tốt công tác tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát triển.

Về định hướng phát triển, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh Côn Đảo cần xác định rõ bản sắc riêng làm nền tảng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Côn Đảo được định vị là nơi có truyền thống lịch sử hào hùng, điều kiện tự nhiên, sinh thái đặc sắc cần được giữ gìn và phát huy; định hướng phát triển trở thành là đảo xanh, đảo thông minh, đảo đáng sống, kết hợp giữa du lịch sinh thái, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống cho người dân...

Đại hội đại biểu đặc khu Côn Đảo diễn ra trong 2 ngày 7-8/8 (Ảnh: Phú Việt).

Theo ông Nguyễn Văn Được, Côn Đảo cần tập trung kêu gọi nhà đầu tư có đẳng cấp quốc tế đủ năng lực, kinh nghiệm để đầu tư phát triển những dự án du lịch lớn, chất lượng cao.

Đồng thời, địa phương cần nghiên cứu, đề xuất phương án mở rộng sân bay, đáp ứng khai thác máy bay thân rộng và đường bay quốc tế, phục vụ phát triển du lịch và giao thương. Bên cạnh đó, Côn Đảo cần nghiên cứu đầu tư các hạ tầng chiến lược như: mở rộng cảng biển, cáp treo theo triền núi gắn với bảo tồn sinh thái và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu Đảng bộ đặc khu Côn Đảo xây dựng Côn Đảo trở thành một trong những điểm đến xanh, sạch, đẹp, là thiên đường nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, với hệ sinh thái trong lành - an bình - hạnh phúc; phát huy tối đa tiềm năng, giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa, tài nguyên tự nhiên và tài nguyên đa dạng sinh học của Côn Đảo; hạn chế tối thiểu tác động đến các điều kiện tự nhiên.

Địa phương phải giữ vững quốc phòng, an ninh, phát huy vị trí chiến lược, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tập trung tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.