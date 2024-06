Xác minh clip thầy dạy lái xe xịt hơi cay vào tài xế ô tô trên đường

Chiều ngày 9/6, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip thể hiện một người đàn ông được cho là thầy dạy lái xe đã chặn đầu một chiếc ô tô khác, chửi bới, yêu cầu học viên của mình tháo hơi bánh xe của tài xế này. Thậm chí, người này còn dùng bình xịt hơi cay xịt vào tài xế đang ngồi trong xe.

Hình ảnh chiếc xe gắn biển tập lái dừng ngay giữa đường chặn đầu ô tô đi phía sau (Ảnh: Cắt từ clip).

Đoạn clip cho thấy chiếc ô tô gắn biển tập lái dừng xe ngay giữa đường, chặn đầu một chiếc xe khác.

Sau đó một người đàn ông mặc áo xám từ trong xe tập lái bước ra chỉ tay vào tài xế ô tô kia yêu cầu xuống xe nói chuyện.

Người đàn ông áo xám liên tục đập tay vào cửa kính xe phía sau và có lời lẽ thiếu chuẩn mực; hô hào một người khác lấy bình xịt hơi cay và tháo hơi bánh xe của xe kia.

Khi nam tài xế mở cửa kính xuống giải thích, người mặc áo xám (được cho là thầy dạy lái xe) đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào phía bên trong xe khiến nam tài xế ho liên tục.

Người đàn ông được cho là thầy dạy lái xe đã có lời lẽ thiếu chuẩn mực và xịt hơi cay vào một tài xế khác (Ảnh: Cắt từ clip).

Người mặc áo xám cho rằng nam tài xế đã lái xe ép học viên của mình; yêu cầu nam tài xế xóa clip đang quay nếu không sẽ bị đánh.

Người đàn ông mặc áo xám tuyên bố: "Xóa clip! Mày chưa biết bố mày, kể cả công an giao thông ở đây còn chưa ấy bố mày".

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm. Nhiều người bất bình trước hành vi của người đàn ông được cho là thầy dạy lái xe, đề nghị phải xử lý nghiêm người đàn ông này.

Đoạn clip trên được cho là xảy ra trên tuyến đường Thái Hà, thuộc địa phận huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà cho biết công an huyện đã nắm được thông tin vụ việc và đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự phối hợp với công an các xã rà soát trên tuyến Thái Hà để xác định và phối hợp xử lý theo thẩm quyền.