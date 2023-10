Xác định nguyên nhân vụ vỡ bức tường ngăn nước của thủy điện ở Gia Lai

Ngày 11/10, Sở Công thương tỉnh Gia Lai, thông tin vừa có báo cáo nhanh về việc ảnh hưởng do mưa lũ tại dự án thủy điện Ia Glae 2, huyện Chư Prông, Gia Lai.

Hiện trường vụ vỡ bức tường của dự án thủy điện Ia Glae 2 ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Theo báo cáo, sáng 9/10, tại huyện Chư Prông, khu vực dự án thủy điện Ia Glae 2, có mưa đặc biệt lớn. Lưu lượng nước từ thượng nguồn về gây ngập úng và cuốn đất, đá trôi về phía hạ lưu.

Lũ quét đột ngột đẩy trôi một phần bê tông tường phục vụ thi công đập tràn tự do của Nhà máy Ia Glae 2. Phần tường này đang được nhà thầu thi công, chưa hoàn thiện toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép.

Mưa lớn làm vỡ một phần bê tông tường phục vụ thi công đập tràn tự do của Nhà máy Ia Glae 2 (Ảnh: Chí Anh).

Đối với phần thân đập, móng đập tràn tự do bằng bê tông cốt thép đã thi công (chưa tích nước hồ chứa) đều an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố do mưa lũ.

Bức tường bị xô đổ có chiều cao gần 2m (Ảnh: Chí Anh).

Sự cố khiến 19 hộ dân (7 hộ dân xã Ia Ga; 9 hộ dân xã Ia Pia xâm canh; 3 hộ dân xã Ia Lâu xâm canh) với tổng diện tích 23 ha hoa màu (sắn, dâu, điều, tiêu...) bị ảnh hưởng.

Rất may, không thiệt hại về người.

Theo thống kê ban đầu, hơn 23ha hoa màu các loại bị thiệt hại (Ảnh: Chí Anh).

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng thống kê các diện tích bị thiệt hại. Đồng thời tuyên truyền, vận động hộ dân có nguy cơ ngập lụt di chuyển tài sản, vật nuôi và người đến nơi an toàn; tiếp tục nắm chắc tình hình mưa bão, ngập lụt và kịp thời thực hiện có hiệu quả phương châm "4 tại chỗ".