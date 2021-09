Vùng xanh ở Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk được nới lỏng như thế nào sau 15/9?

Tối 14/9, TP Đà Nẵng quyết định các hoạt động được nới lỏng trong phạm vi vùng xanh và liên vùng xanh trên địa bàn sau 15/9.

Cụ thể, từ 16/9, các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống được bán hàng trực tiếp cho người dân trong phạm vi vùng xanh và liên vùng xanh.

Mỗi hộ gia đình chỉ được một người lựa chọn đi siêu thị hoặc đi chợ với tần suất 3 ngày/lần và phải có giấy mua hàng mã QR theo quy định.

Các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa điện, nước dân sinh; cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giấy cây trồng và vật tư nông nghiệp cũng được hoạt động. Mỗi hộ gia đình chỉ được một người đi mua hàng, sử dụng dịch vụ trực tiếp trong vùng xanh và liên vùng xanh.

Người dân vùng xanh cũng được tập thể dục, thể thao tại nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 5h - 7h và từ 17h - 19h, giữ khoảng cách tối đa 2 mét đối với người khác.

Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được bán mang về; nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng; không phục vụ khách ăn uống tại chỗ.

Tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tính đến 16h30 ngày 13/9, có 320/363 thôn, tổ dân phố là vùng xanh; có 5 thôn, tổ là vàng.

Ở cấp độ xã, phường, toàn thành phố có 12 xã, phường ở mức "bình thường mới"; 9 xã phường ở mức "nguy cơ"; 4 xã, phường ở mức "nguy cơ cao" và 2 xã, phường ở mức "nguy cơ rất cao".

Khánh Hòa cho phép người dân ở các vùng xanh và vàng được đi tập thể dục ngoài trời, đi chợ, đi mua đồ ăn uống mang về trong địa giới hành chính cấp xã theo phạm vi, tần suất do Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc tương đương quyết định.

Khánh Hòa cũng tạo điều kiện để người dân tiêm 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19, người đã điều trị khỏi Covid-19 được đi ra, vào vùng vàng.

Các hoạt động quán bar, pub, vũ trường, karaoke, phòng trà ca nhạc… sự kiện liên hoan ăn uống, tiệc cưới, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tắm biển tiếp tục tạm dừng.

Tại Đắk Lắk, tại các địa bàn vùng xanh gồm các huyện Krông Bông, M'Đrắk, Lắk, Krông Ana, Ea Súp, Ea Kar, Buôn Đôn, Krông Năng và Cư Kuin, nhiều hoạt động được nới lỏng.

Trong chiều nay 14/9, tỉnh có quyết định cho phép học sinh các cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đến trường học trực tiếp từ ngày 15/9.

Trước đó, nhiều hoạt động ở vùng xanh được nới lỏng từ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 hoặc Chỉ thị 15 sang Chỉ thị 19.

Cụ thể, tại vùng xanh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, xổ số kiến thiết, lưu trú, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Tính đến tối 14/9, Đà Nẵng có 28/56 phường, xã trên địa bàn thành phố được công nhận là vùng xanh.

Các vùng xanh ở Đà Nẵng gồm: các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang).

Các phường An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang (quận Sơn Trà); Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An, Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn); Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Hải Châu 2, Bình Hiên (quận Hải Châu) và Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián (quận Thanh Khê).

Ngoài ra, quận Ngũ Hành Sơn là địa phương cấp quận, huyện đầu tiên trên địa bàn thành phố được công nhận là quận xanh.