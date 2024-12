Vụ xe container "khác lạ" ở Hải Dương: Một chủ xe bị phạt 219 triệu đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV TMDV và VT Tân Đại Dương (Công ty Tân Đại Dương), ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, với 4 lỗi vi phạm.

Hành vi 1, lúc 17h23 ngày 18/10, tại km6+200 đường tỉnh lộ 389, ở xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn (Hải Dương), Công ty Tân Đại Dương là chủ ô tô đầu kéo BKS 34H-019.93 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 34R-035.51, đã giao phương tiện cho lái xe Trần Văn Nhất điều khiển chở hàng vượt tải trọng cho phép (vượt 79,3%) tham gia giao thông.

Hành vi 2, phương tiện trên có tải trọng trục xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường 74,6%.

Hành vi 3, phương tiện trên có khối lượng toàn bộ sơ mi rơ moóc vượt khối lượng cho phép kéo trên 75,5% theo quy định.

Hành vi 4, Công ty Tân Đại Dương đã tự ý lắp thêm kết cấu nâng hạ container trên xe.

Với 4 hành vi vi phạm nói trên, Công ty Tân Đại Dương bị phạt tổng cộng 219 triệu đồng.

Về hình thức phạt bổ sung, công ty bị tước quyền sử dụng phù hiệu (3 tháng), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường (2 tháng) và tem kiểm định của phương tiện sơ mi rơ moóc có thời hạn (2 tháng).

Xe container này đã từng bị phạt lỗi chế thêm thiết bị nâng hạ phía sau (Ảnh: Nhóm PV).

Cũng liên quan đến sự việc trên, trước đó, Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã xác định chủ xe đầu kéo có BKS 15H-043.19 kéo rơ-moóc 15R-175.47, lắp thêm thiết bị nâng hạ thùng container là của Công ty Hải Bình Phát (ở An Lão, Hải Phòng).

Với hành vi trên, chủ xe container đã bị xử phạt hành chính số tiền 14 triệu đồng.

Trước đó ghi nhận của phóng viên tại bãi tập kết than ở chân cầu An Thái thuộc địa phận phường Long Xuyên (thị xã Kinh Môn) vào lúc hơn 15h ngày 5/10, có nhiều xe container cắt nóc nườm nượp di chuyển vào lấy than.

Ngày 9/10, phóng viên tiếp tục ghi nhận tại bãi tập kết than ở chân cầu Mây, thuộc địa phận xã Thượng Vũ (huyện Kim Thành), cũng xuất hiện nhiều xe container cắt nóc vào lấy than.

Ngày 11/10, sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban ATGT tỉnh này đã có công văn gửi các cơ quan chức năng và địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Đoàn liên ngành của tỉnh Hải Dương đã lập chốt lắp đặt trạm cân, tuần tra để phát hiện, xử lý trong vòng một tháng.

Thanh tra Sở GTVT tỉnh Hải Dương cho biết, các đơn vị chức năng liên quan đang tổng hợp báo cáo kết quả tuần tra, xử lý liên quan đến phản ánh xe container cắt nóc, chế thêm ben và chở quá tải.