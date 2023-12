Vụ tranh chấp thi thể: Loại trừ tử vong do chất độc, chấn thương

Ngày 5/12, bà Trần Thị Ngọc S. (ngụ tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết vừa nhận được thông báo kết luận giám định nguyên nhân tử vong của chồng là ông Nguyễn Bá T.

Theo thông báo của cơ quan công an, nguyên nhân tử vong của ông T. không liên quan đến độc chất; không có chấn thương hệ thống xương. Cơ quan chức năng không loại trừ nguyên nhân ông T. tử vong do bệnh lý.

Bà S.và ông T. tổ chức lễ cưới với sự chứng kiến của họ hàng (Ảnh nhân vật cung cấp).

Bà S. cho biết thêm, hiện nay bà và các con vẫn là người chăm sóc phần mộ và thờ cúng ông T. Sự việc xảy ra và kéo dài trong thời gian vừa qua khiến gia đình rất mệt mỏi và ảnh hưởng tới tâm lý của các cháu nhỏ.

Người vợ và các con mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp, đồng thời có biện pháp xử lý người có hành vi thay đổi kết cấu, hiện trạng phần mộ của ông T.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, trong lúc nghỉ trưa, bà S. phát hiện ông T. có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Sau đó, bà S. đã gọi các con và hàng xóm đưa ông T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nghĩ ông T. chết do bệnh lý nên gia đình không trình báo cơ quan công an. Ba tháng sau, gia đình ông T. ở tỉnh Vĩnh Phúc có đơn đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của ông T. và đưa thi thể người mất về quê an táng.

Qua khám nghiệm sơ bộ, thi thể không có dấu vết tác động ngoại lực. Cơ quan chức năng cũng lấy mẫu thi thể đưa đi giám định.

Theo cơ quan công an, đơn vị này đã nhận được đơn của gia đình bà N.T.T.N. (em của ông T.). Trong đơn, bà N. đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông làm rõ nguyên nhân cái chết ông T.

"Ngoài ra, người nhà của ông T. cũng cho rằng, ông T. còn mẹ già nên mong muốn khai quật thi thể để hỏa thiêu, sau đó đưa về quê để chôn cất theo phong tục địa phương", Công an tỉnh Đắk Nông nhắc lại nội dung đơn mà gia đình nhà nội ông T. gửi công an.