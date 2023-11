Ngày 15/11, bà Trần Thị Ngọc S. (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết đã gửi đơn khiếu nại văn bản thông báo của UBND thị trấn Đắk Mil về việc không cấp bản sao trích lục giấy chứng nhận kết hôn giữa bà và ông Nguyễn Bá T. (đã mất).

Văn bản của UBND thị trấn Đắk Mil cho biết sau khi tiếp nhận hồ sơ của bà S., thị trấn đã kiểm tra hồ sơ lưu bản giấy và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Tuy nhiên, qua kiểm tra không thấy có hồ sơ kết hôn mang tên ông T. và bà S. Do đó, UBND thị trấn Đắk Mil không có cơ sở để cấp bản sao trích lục.

Theo đơn khiếu nại, bà S. cho biết, bà và ông T. tự nguyện chung sống với nhau và đã tổ chức đám cưới. Ngày 30/12/2009, UBND thị trấn Đắk Mil đã cấp giấy chứng nhận kết hôn số 111/2009, quyển số 01/2008 cho ông bà.

Từ năm 2009 đến nay, bà S. và chồng đã sử dụng giấy chứng nhận kết hôn vào giải quyết nhiều thủ tục như khai sinh cho con, nhà đất, vay vốn ngân hàng, nhập học cho con, cấp căn cước công dân.

Ngày 15/7, ông T. chết do bệnh lý nên được gia đình tổ chức an táng. Sau đó, giữa bà S. và gia đình nhà chồng (quê Vĩnh Phúc) phát sinh tranh chấp thi thể ông T.

Bà S. và ông T. tổ chức lễ cưới với sự chứng kiến của họ hàng (Ảnh nhân vật cung cấp).

Bà S. cho biết thêm giấy chứng nhận kết hôn mà UBND thị trấn Đắk Mil đã cấp cho vợ chồng bà là thật, có chữ ký của cán bộ tư pháp, chữ ký, con dấu của người ký giấy chứng nhận kết hôn. Cán bộ tư pháp thực hiện việc đăng ký kết hôn thời điểm đó cũng đã xác nhận.

Ngoài ra, trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an cũng đã thể hiện rõ về quan hệ nhân thân thì bà S. có chồng là ông T.

"Tôi có đầy đủ cơ sở để xác định giấy chứng nhận kết hôn mà UBND thị trấn Đắk Mil đã cấp vào năm 2009 là thật. Do đó, tôi đề nghị làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân về quyền nhân thân", bà S. nói.

Giấy chứng nhận kết hôn do UBND thị trấn Đắk Mil cấp cho vợ chồng bà S. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trước đó, Dân trí đã thông tin, trong lúc nghỉ trưa, bà S. phát hiện ông T. có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Sau đó, bà S. đã gọi các con và hàng xóm đưa ông T. đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong.

Nghĩ ông T. chết do bệnh lý nên gia đình không trình báo cơ quan công an. Ba tháng sau, gia đình ông T. ở tỉnh Vĩnh Phúc có đơn đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của ông T. và đưa thi hài người mất về quê an táng.

Qua khám nghiệm sơ bộ, thi hài không có dấu vết tác động ngoại lực. Cơ quan chức năng cũng lấy mẫu tử thi đưa đi giám định.

Theo cơ quan công an, đơn vị này đã nhận được đơn của gia đình bà N.T.T.N. (em của ông T.). Trong đơn, bà N. đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông làm rõ nguyên nhân cái chết ông T.

"Ngoài ra, người nhà của ông T. cũng cho rằng, ông T. còn mẹ già nên mong muốn khai quật tử thi để hỏa thiêu, sau đó đưa về quê để chôn cất theo phong tục địa phương", Công an tỉnh Đắk Nông nhắc lại nội dung đơn mà gia đình nhà nội ông T. gửi công an.